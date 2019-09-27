ЮИТ обрастает «Брусникой»

Финский строительный концерн YIT нашел способ безболезненно и постепенно уйти из российского рынка. Компания решила создать СП с группой «Брусника», принадлежащей экс-депутату городской думы Тюмени Алексею Круковскому. Стоимость объединенной компании оценивается в 10 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о создании совместного предприятия (СП) АО «Ливин Сервиcиз Раша Ою» и ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент». В уставный капитал новой структуры будут внесены доли дочерних структур обеих сторон, следует из решения регулятора. «Ливин Сервиcиз Раша Ою» — структура финского строительного концерта YIT. На ее балансе, по данным Kartoteka.ru, находятся восемь различных структур холдинга. ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент» — юрлицо, выступающее учредителем 13 компаний группы «Брусника». В «Бруснике» и российском офисе YIT заявили “Ъ”, что сейчас стороны заканчивают решение вопросов в рамках проекта, пообещав предоставить совместный комментарий позднее.

Группа «Брусника» создана в 2004 году в Екатеринбурге. Основным собственником бизнеса считается Алексей Круковский, входивший в состав Тюменской городской думы в 2008–2013 годах. «Брусника» владеет также одним из крупнейших новосибирских застройщиков «Сибакадемстроем». Группа работает в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Подмосковье. По данным Национального объединения застройщиков жилья, по итогам января — августа 2019 года «Брусника» находится на 19-м месте по объему ввода жилья в России: с начала года компания сдала 88,7 тыс. кв. м. По итогам 2018 года заняла 21-е место с показателем 163,1 тыс. кв. м. YIT Group со штаб-квартирой в Хельсинки существует с 1912 года. Вчера капитализация компании на фондовой бирже Хельсинки составила €1,05 млрд. Крупнейший акционер YIT — финский фонд Tercero Invest AB, контролирующий 11,6% акций. В России компания работает с 1961 года

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость совместного бизнеса YIT и «Брусники» составит 10 млрд руб. «Потенциал развития и устойчивость к рискам у объединенной компании в условиях изменения законодательства (обязательный переход застройщиков жилья к эскроу-счетам и проектному финансированию.— "Ъ") будет значительно выше»,— рассуждает он.

В июне текущего года YIT заявил о намерении покинуть Москву и Ростов-на-Дону из-за низкой рентабельности бизнеса. Все текущие проекты планировалось завершить до конца 2020 года, а земельные активы в Ростове-на-Дону — продать. Концерн намеревался сохранить присутствие в Казани, Екатеринбурге и Тюмени. Проекты в остальных регионах и Ростове-на-Дону, по всей видимости, вошли в периметр сделки с «Брусникой». По данным Kartoteka.ru, на балансе «Ливин Сервиcиз Раша Ою», которое передается в СП, в частности, находятся «Юит Сервис Казань», «Урал Юит Сервис», «Юит Сервис Тюмень» и «Юит Дон Сервис».

Инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев предполагает, что для YIT создание СП с «Брусникой» станет оформлением ухода из России. «В России для европейских компаний существуют страновые риски из-за санкций, политической и экономической нестабильности»,— предполагает он. С ним соглашается господин Бурмистров, по мнению которого соглашение о создании СП может предусматривать возможность выкупа долей партнерами друг у друга. «Для YIT это хорошая возможность плавно свернуть бизнес»,— считает эксперт. Господин Цогоев добавляет, что для «Брусники» при этом получение активов финской компании — шанс существенно расширить бизнес.

Александра Мерцалова