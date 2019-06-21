ЮИТ покидает Дон

Финский строительный концерн ЮИТ принял решение о прекращении деятельности в Ростове-на-Дону. В компании говорят, что их ростовский бизнес перестал быть экономически выгодным из-за высокой себестоимости строительства и низкого спроса на квартиры. Эксперты говорят, что ЮИТ старался работать в рамках действующего законодательства, а таким компаниям трудно конкурировать с недобросовестными застройщиками, которые зачастую используют «серые» схемы и не требовательны к качеству строительства.



Совет директоров финского строительного концерна ЮИТ принял новую стратегию своего российского подразделения, которая предполагает прекращение деятельности в Ростовской области. «Причина в том, что сейчас себестоимость объектов строительства высокая, а цена реализации, учитывая низкий спрос покупателя, довольно-таки низкая. Мы не готовы жертвовать качеством и безопасностью объектов ради снижения себестоимости строительства, а иначе получать достаточную прибыль не получится»,— рассказал “Ъ” руководитель ростовского подразделения компании «ЮИТ-Дон» Андрей Шумеев.

По его словам, компания намерена завершить деятельность в Ростовской области до конца года. В ближайших планах — продажа оставшихся квартир, парковок, объектов коммерческой недвижимости и четырех земельных участков (три на улице Сиверса общей площадью 1,9 га и один на улице Горсоветской — 0,8 га). «По трем участкам на Сиверса есть разрешения на строительство. Мы планировали построить там с привлечением средств дольщиков ЖК «Времена года», первый дом благополучно сдан, даже досрочно. Но к строительству других трех мы уже решили не приступать. В том числе из-за введения эскроу-счетов, из-за чего себестоимость каждого дома вырастет на 6–7%»,— отметил руководитель ростовского подразделения. При этом в Ростове в полном объеме продолжит работать «ЮИТ-Дон-сервис», который управляет построенными ЖК.

Кроме Ростовской области, финский застройщик уйдет из Москвы и Московской области, сообщил Андрей Шумеев.

«ЮИТ-Дон» — дочерняя компания финского строительного концерна YIT, который также работает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Тюмени. Донская компания была учреждена в июне 2007 года. «ЮИТ-Дон» построил в Ростове восемь жилых комплексов: «Аквамарин», «Каскад», «Скандинавский», «Парус», Victor House, «Молодежный», «Западная звезда» и «Аэлита». В ЖК «Времена года» сдан один дом. «ЮИТ-Дон» при реализации своих проектов выступал как застройщик и генподрядчик.

ЮИТ действительно мог уйти из Ростовской области по названным причинам, считает один из участников ростовского строительного рынка, пожелавший остаться неназванным. «ЮИТ соблюдал все правила, а по всем правилам работать невозможно. Сейчас недобросовестные конкуренты, те, которые недоплачивают налоги и не требовательны к качеству, выигрывают. У них себестоимость домов получается гораздо меньше. У ЮИТ есть возможность оставить бизнес в Ростове без больших потерь, поскольку у них не было больших проектов. Другим порядочным застройщикам, например “ВКБ-Новостройкам” и “Патриоту”, уйти из Ростова будет сложнее — слишком много денег они вложили в участки и заводы по производству материалов»,— считает эксперт. Он также выразил мнение, что уход «ЮИТ-Дон» существенно не скажется на ростовском строительном рынке и работе других застройщиков.

Кристина Федичкина