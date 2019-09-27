Промсвязьбанк получил секретный убыток

Промсвязьбанк (ПСБ), на базе которого создается опорный банк российской оборонки, полностью засекретил свою финансовую отечность за август. Он не раскрыл ни одной бухгалтерской формы на 1 сентября 2019 года. “Ъ” удалось частично восстановить показатели. Как выяснилось, банк постепенно избавляется от крупной партии золота, увеличил депозиты юрлиц, а также получил убыток, который эксперты связывают с созданием резервов по проблемным активам.

В опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций за август ПСБ, входящий в топ-30 крупнейших банков, не раскрыл ни данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, ни расчет собственных средств (капитала), ни информацию о значениях обязательных нормативов.

Такое уже происходило осенью 2018 года и в апреле—мае текущего года. Позже ЦБ все же публиковал данные за эти месяцы задним числом, но не полностью. В частности, мегарегулятор и ПСБ в последних отчетностях скрыли появление на балансе «оборонного банка» таинственного золота, что выяснил “Ъ”, восстановив отчетность,— в апреле на балансе банка оно неожиданно появилось в размере 5 тонн, а в июне увеличилось до 8,34 тонны, вероятно, драгметалл имеет иностранное происхождение (см. “Ъ” от 14 августа). Позже банк по ошибке на день опубликовал отчетность по МСФО, из которой забыл вычеркнуть засекреченные данные, в том числе о драгоценных металлах, подтвердив, таким образом, точность расчетов.

Реконструкция новой отчетности банка (за август), проведенная “Ъ”, показывает, что запасы золота в банке последние два месяца сокращаются. В июле стоимость хранящихся в ПСБ драгметаллов снизилась с 23,9 млрд руб. на 5,5 млрд руб., а в августе — еще на 4,1 млрд руб., до 14,3 млрд руб. В тоннах с поправкой на изменение учетной ценны драгоценных металлов запасы золота сократились в июле на 2 тонны, в августе — на 1,9 тонны. То есть сейчас в ПСБ хранится лишь 4,4 тонны золота.

Среди других существенных изменений в балансе банка — заметный рост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, рассчитанных по методике ЦБ. За август эти средства выросли примерно на 25,6 млрд руб. и составили 574,1 млрд руб. Вклады тоже показали рост примерно на 7,7 млрд руб., до 397,5 млрд руб. Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, почти не изменились. Их рост составил лишь 2,3 млрд руб., до 757,2 млрд руб. Из них просрочка выросла на 3,8 млрд руб., до 215,5 млрд руб.

При этом август оказался в целом неудачным для ПСБ. За месяц он получил примерно 1,2 млрд руб. убытка, хотя до сих пор ежемесячно демонстрировал прибыль. В итоге доналоговая прибыль текущего года сократилась до 19,9 млрд руб.

В пресс-службе ПСБ отказались комментировать корректность расчетов, а также не пояснили причины полученного банком убытка. Убытки, не раскрытые в отчетности, скорее всего, связаны с созданием резервов по проблемным активам, считает управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

Саму секретность вокруг отчетности банка эксперты считают излишней. По мнению начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего, жто способствует снижению цены бумаг ПСБ, обращающихся на рынке, и оказывают негативное влияние на репутацию банка.

Виталий Солдатских