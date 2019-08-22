ПСБ путается в показателях

Промсвязьбанк опубликовал полугодовую отчетность по МСФО, в которой содержалась, в частности, информация о рекордных покупках золота. После запроса журналистов опорный банк ОПК заменил документ на своем сайте, скрыв эти данные. Такими действиями банк нарушил принципы раскрытия финансовой информации, считают эксперты.

Полугодовую отчетность по МСФО Промсвязьбанк раскрыл вечером 20 августа. Среди прочего в ней содержалась информация о резком росте вложений в драгоценные металлы с 0,8 млрд до 23,9 млрд руб. за полугодие. Таким образом, банк подтвердил оценку “Ъ”, сделанную на основе сжатой российской отчетности (см. “Ъ” от 14 августа). Исходя из котировок Банка России, стоимость драгоценного металла на середину года составляла 8,34 тонны золотого эквивалента.

На следующий день, 21 августа, журналисты Forbes направили в Промсвязьбанк запрос по поводу золота, но не получили ответа. Зато после этого банка удалил отчетность по МСФО со своего сайта, а затем опубликовал заново, но на этот раз без нескольких разделов, в одном из которых содержалась информация о драгоценных металлах. Кроме того, был удален раздел, свидетельствующий о двукратном росте вознаграждений сотрудникам, а также увеличении более чем в 18 раз расходов на благотворительность, получателем которой являлась в том числе РПЦ. Была удалена и информация о структуре клиентских средств, которая, как и данные по золоту, в российской отчетности представлена в агрегированном виде.

Исходно выложенная отчетность содержала 53 страницы, а также уточнение, что «примечания с 6-й по 53-ю страницу составляют неотъемлемую часть» этой отчетности. К ней прилагалось заключение аудиторской организации ФБК Grant Tornton от 19 августа. В исправленной отчетности оказалась всего 41 страница. Но к ней прилагалось все тоже аудиторское заключение от 19 августа. По информации “Ъ”, отчетность была изменена без ведома ФБК.

Вместо исчезнувших примечаний появилась отсылка на постановление правительства РФ от 4 апреля 2019 года №400, которое дает право уполномоченным банкам в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе» раскрывать информацию в ограниченном объеме. Однако, по словам экспертов, со стороны кредитной организации все же было допущено существенное нарушение. Собеседник “Ъ”, близкий к банку, объяснил произошедшее с отчетностью «досадной случайностью». В Промсвязьбанке, Банке России и ФБК Grant Tornton ситуацию не комментируют.

«Постановление правительства действительно дает банку раскрывать отчетность не полностью, но оно не наделяет банк правом сначала раскрыть отчетность, а затем заменить ее на сокращенную без раскрытия данного существенного факта»,— отмечает партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. По его словам, с точки зрения корпоративного права кредитная организация обязана раскрывать все существенные факты, замена обнародованной финансовой отчетности на другую таким фактом безусловно является. Теперь, полагает эксперт, кредитная организация может быть привлечена регулятором к административной ответственности. Согласно статье 15.19 КоАП, за подобное нарушение кредитная организация может быть оштрафована на сумму до 1 млн руб.

Кроме того, заключение аудитора на отчетность до сих пор висит на сайте банка, датированное 19 августа. То есть ФБК давал заключение по отчетности в полном объеме и последнюю версию с изъятиями не видел. «В данном случае вины или нарушения со стороны аудитора нет, ответственность за корректность размещения отчетности полностью лежит на клиенте»,— указывает заместитель главы «Финэкспертизы» Наталья Борзова.

«В то же время необходимо понимать, что привлечение к административной ответственности может быть лишь в случае возбуждения регулятором дела об административном правонарушении,— указывает партнер юридического бюро DS Law Михаил Александров.— И, принимая решение о привлечении или непривлечении банка к ответственности, ЦБ будет исходить в том числе из размера ущерба, который мог быть причинен третьим лицам в случае сокрытия существенного факта». Опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются, что банк привлекут к ответственности.

Вероника Горячева, Виталий Солдатских