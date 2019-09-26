Чем известен судья Артур Карпов

26 сентября 2019 года Басманный суд Москвы освободил координатора штаба Любови Соболь Алексея Миняйло в зале суда. Подробности биографии судьи Артура Карпова, который вынес решение — в справке “Ъ”.

Карпов Артур Геннадьевич родился 15 мая 1969 года. 12 июня 2007 года указом президента Владимира Путина был назначен судьей Басманного районного суда Москвы, в 2010 году переназначен президентом Дмитрием Медведевым еще на шесть лет. По данным журнала The New Times, в судебную систему пришел из военной прокуратуры.

В августе 2011 года Артур Карпов санкционировал арест предполагаемого организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской — отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова.

В 2011–2013 годах отказывал в жалобах матери и коллеге Сергея Магнитского на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти.

В 2012–2016 годах судья неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела».

С октября 2012 года выносил постановления о помещении под арест и продлении его сроков обвиняемым в подготовке массовых беспорядков — Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.

В феврале 2014 года изменил Алексею Навальному меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест (по делу «Ив Роше»).

В октябре 2014 года арестовал, а позже продлевал сроки меры пресечения обвиняемым в крушении самолета Falcon главы компании Total Кристофа де Маржери во Внуково.

В феврале 2015 года Артур Карпов продлил арест украинской летчице Надежде Савченко.

В июне 2016 года санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых.

В ноябре 2016 года продлил арест топ-менеджеру «Реновы» Евгению Ольховику и гендиректору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру, обвиняемым в даче взяток экс-руководству Республики Коми.

В феврале 2019 года отправил под арест на два месяца основателя компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, подозревавшегося в хищении 2,5 млрд руб. из средств кредитного учреждения под видом сделки с акциями.