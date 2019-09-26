СМИ: МВФ и Киев не договорились о выделении нового кредита Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) покинет Украину, не достигнув соглашения о новой кредитной программе, сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на источники. Ранее ожидалось, что результатом работы миссии МВФ в Киеве станет новый кредит Украине в $5 млрд.

«Миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа»,— прокомментировали ситуацию собеседники издания.

По информации источников, основных причин отказа миссии несколько: а именно, решение Киева о национализации Приватбанка, неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, а также ситуация вокруг Нацбанка.

Напомним, в рамках очередной программы stand-by в 2018 году Украине был предоставлен кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев. $1,4 млрд были выданы сразу, а получение дальнейших средств зависело от выполнения условий МВФ. В сентябре 2019 года глава Нацбанка Украины заявил о выполнении всех условий МВФ по программе stand-by.

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