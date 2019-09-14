СМИ: Украина получит новый кредит $5 млрд от МВФ

Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), передает Bloomberg со ссылкой на источники. Программа расширенного финансирования (EFF) продлится три года и заменит одобренную в конце 2018 года программу stand-by на $3,9 млрд на 14 месяцев.

Миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения условий новой программы. Среди условий, в частности, борьба с коррупцией, сдерживание дефицита бюджета и либерализация сельскохозяйственного рынка. Правительство Украины надеется достичь соглашений с МВФ уже в сентябре и внедрить новую программу к концу года.

Программу поддержки украинской экономики stand-by запустили в 2014 году. Киев должен был получить $17,1 млрд в течение двух лет., но программу не завершили: Украина получила только $4,6 млрд.

В 2015 году Киев договорился с МВФ о программе расширенного финансирования (EFF) на $17,5 млрд. В 2015 году были проведены транши на $5 млрд и на $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по $1 млрд каждый. Эта программа также не была завершена, ее заменили на новую программу stand-by в конце 2018 года. Украине предоставили кредит на $3,9 млрд на 14 месяцев. $1,4 млрд были выданы сразу, а получение дальнейших средств зависело от выполнения условий МВФ. В сентябре Киев рассчитался с МВФ по всем кредитам в рамках программы stand-by, начатой в 2014 году.

Подробнее об одобренном кредите Киеву на $3,9 млрд читайте в материале “Ъ” «МВФ поддержит стабильность Украины».