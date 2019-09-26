«Интерфакс» узнал о возможной приватизации «Аэрофлота» и «Первого канала»

Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020–2022 годы ряд крупных активов, таких как «Первый канал», «Аэрофлот», РЖД, Государственная транспортная лизинговая компания, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, большинство компаний, внесенных в список, ранее входили в план приватизации на 2014–2016 годы, но в плане 2017–2019 годов включены не были. Подготовкой программы приватизации занимается Минэкономразвития.

При этом включение пакетов компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в течение ближайших трех лет, уточняют собеседники «Интерфакса». Так, в плане приватизации на 2017–2019 годы были прописаны полный выход государства из таких компаний, как Объединенная зерновая компания, НМТП (владеет Новороссийским морским торговым портом), а также сокращение долей участия в ВТБ, «Совкомфлоте». К концу 2019 года необходимые сделки по разным причинам совершены не были.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявлял, что власти в закрытом режиме прорабатывают несколько сделок по приватизации, в том числе с зарубежными инвесторами. По его мнению, есть целый ряд активов, которые «станут позитивными для российской экономики», если получат дополнительные инвестиции от иностранных партнеров.

В начале сентября стало известно, что Минэкономики планирует завершить приватизацию 75% минус 1 акции «Совкомфлота» до конца 2020 года. Продажа доли компании частным инвесторам должна была состояться в течение 2017–2019 годов, но этого так и не произошло.

Подробнее о приватизации «Совкомфлота» читайте в публикации “Ъ”.