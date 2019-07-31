Автозапчасти посыпались из России

Развитие розничного онлайн-экспорта в России и странах СНГ привело к изменению перечня товаров, которые россияне привыкли отправлять за рубеж через eBay. За последний год самой продаваемой категорией стали автозапчасти и аксессуары для машин: экспорт этих товаров из РФ через eBay вырос почти на 50%. Тенденцию связывают с локализацией производства автозапчастей в РФ, более привлекательными ценами и лучшим качеством товара, чем у аналогов из Китая.

Запчасти и аксессуары для автомобилей стали самыми популярными товарами, которые экспортируют россияне и жители стран СНГ в Европу и США через eBay. Это следует из результатов исследования, предоставленного “Ъ” компанией. За год, закончившийся июлем 2019 года, продажи данной категории в России через eBay выросли на 44,1%, до $5,1 млн. Для сравнения: продажи Литве увеличились на 36%, до $18,7 млн, Латвии — на 6,7%, до $11,9 млн. Глава российского офиса eBay Илья Кретов говорит, что в основном продажами через площадку занимаются индивидуальные предприниматели или владельцы небольшого бизнеса, а также дистрибуторы и производители. Порядка 70% продавцов пользуются eBay как основным каналом продаж и не имеют собственного сайта, добавили в компании.

Американская корпорация eBay основана в 1995 году, специализируется на интернет-аукционах и выступает маркетплейсом. В России онлайн-платформа начала полноценную работу с 2010 года, на данный момент свои товары через нее продают более 25 тыс. предпринимателей, более 90% продавцов экспортируют свои товары в 29 стран мира. В 2018 году выручка eBay выросла на 8,3%, до $10,7 млрд. Чистая прибыль была $2,53 млрд против убытка в $1,02 млрд годом ранее.

Сергей Удалов из «Автостата» предполагает, что интерес к запчастям из РФ у европейских потребителей может быть обусловлен в том числе наличием российских автомобилей в парке: «Если говорить о Германии, там достаточно популярна была Niva, и их до сих пор относительно много». При этом, отмечает он, с запчастями могут возникать проблемы, а число российских представительств ограниченно.

746 миллионов долларов составил оборот российского розничного онлайн-экспорта по итогам 2018 года, по данным eBay и Data Insight

Глава комитета производителей автокомпонентов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Андрей Коссов называет продажу автомобильных запчастей на вторичном рынке специфичной областью. Она отличается широкой номенклатурой и мелкими, сегментированными объемами поставок, что при этом компенсируется более высокой стоимостью, поясняет он. По словам господина Коссова, большинство крупных игроков работают в этом сегменте через специальные торговые дома или собственные отделы продаж.

Для производителей продажи через eBay — это новый канал развития экспорта, полагает Сергей Удалов: с развитием сервисов бизнес постепенно начинает исследовать новые возможности продаж, выходит на эти площадки. В целом же в России производится ряд компонентов хорошего соотношения цены и качества, продолжает он: дворники, коврики, кенгурятники и прочая металлопродукция. По словам господина Удалова, российские запчасти дешевле европейских, хоть и иногда уступают им по качеству, но превосходят по этому показателю китайские аналоги.

По словам господина Кретова, привычный рейтинг самых популярных экспортируемых товаров из России начал меняться в последний год. Так, экспорт коллекционных товаров, одного из традиционно лидирующих сегментов, вырос только на 7%, а категория не вошла в пятерку лидеров. Помимо автозапчастей быстрорастущими категориями стали часы и косметические товары. Экспорт часов и аксессуаров за год вырос на 19%, до $2,7 млн, косметики — на 84,8%, до $1,1 млн. По оценкам eBay и Data Insight, в 2018 году оборот российского розничного онлайн-экспорта вырос на 36%, до $746 млн, год к году. За последние два года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 54%, а со странами СНГ — на 114%. Илья Кретов отмечает, что российские продавцы пока уступают конкурентам из Прибалтики в вопросе быстрой доставки по Европе. Но проблема, считает он, может быть решена за счет размещения российских товаров на складах в странах ЕС.

Никита Щуренков, Ольга Никитина