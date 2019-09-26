Депутаты гордумы Ижевска сократили должность первого замглавы города

Депутаты гордумы Ижевска исключили из структуры руководства администрации должность первого заместителя главы города. Его полномочия распределят между самим главой и другими заместителями. Данную инициативу поддержали 25 депутатов, один выступил против, пять — воздержались. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии гордумы.

Так, число заместителей главы Ижевска сократится с шести до пяти. Отметим, что должность первого замглавы администрации города была вакантна почти год, когда ее покинул Сергей Задорожный. В настоящее время на вакантную должность замглавы Ижевска по экономике и инвестициям рассматривается замгендиректора АО «Корпорация развития Удмуртии» Динара Алпашаева.