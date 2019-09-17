Глава Ижевска возьмет зама в корпорации

Заместителем главы администрации Ижевска по экономике и инвестициям может быть назначена заместитель руководителя Корпорации развития Удмуртии Динара Алпашаева. Глава города Олег Бекмеметьев заявил, что на ближайшей сессии гордумы будут внесены изменения в структуру администрации. При этом в гордуме уточнили, что пока согласование заключения трудового договора с госпожой Алпашаевой убрано из повестки сессии из-за протеста прокуратуры. Надзорный орган считает, что полномочий согласования у муниципального парламента не должно быть. Депутаты говорят, что с ними возможность назначения нового замглавы администрации пока не обсуждалась.

Вместо вакантной должности первого заместителя главы администрации Ижевска появится заместитель, который будет курировать вопросы экономики и инвестиций. Об этом 17 сентября в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» заявил глава города Олег Бекмеметьев. Всего у градоначальника будет пять заместителей. «Функционал нового заместителя будет примерно тот же, что был у первого заместителя, с небольшими изменениями. Что касается архитектуры и градостроительства, то этот функционал я замыкаю на себе. А функционал, связанный с управлением имуществом и земельными ресурсами, а также экономикой и развитием инвестиций города, включая стратегическое планирование, будет закреплен за новым заместителем, который без приставки первый должен появиться после решения думы»,— рассказал господин Бекмеметьев.

По его словам, новая структура администрации Ижевска будет рассмотрена на сессии гордумы 26 сентября. На этот пост глава города планирует предложить Динару Алпашаеву, которая в настоящее время занимает должность заместителя директора Корпорации развития Удмуртии по правовым и административным вопросам.В настоящее время проводятся процедурные проверки, после чего будет издан правовой акт о назначении на должность.

«Я знаю ее достаточно давно, еще в бытность главой Глазова мы с ней познакомились, реализовывали несколько совместных проектов. В частности, был совместный проект по строительству домов для переселения из ветхого и аварийного жилья, был проект концессионного соглашения. В Ижевске мы ведем проекты по транспорту, освещению, остановочным пунктам. Хочу сказать, что человек вдумчивый, хорошо разбирается в деталях экономики и юриспруденции. Посмотрим, время покажет»,— сказал глава Ижевска.

Динаре Алпашаевой 31 год, она закончила Удмуртский госуниверситет по специальности «юриспруденция». До ноября 2017 года работала в ряде коммерческих компаний юрисконсультом, затем стала сначала заместителем, а потом руководителем секретариата первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина. В январе 2019 года заняла пост заместителя директора АО «Корпорация развития Удмуртии» по правовым и административным вопросам.

Между тем, в гордуме сообщили, что вопрос о согласовании Динары Алпашаевой на новую должность на ближайшей сессии был отозван из-за письма прокуратуры Октябрьского района Ижевска (копия есть в распоряжении “Ъ-Удмуртия”). В нем говорится, что положения устава города о том, что к компетенции гордумы отнесено согласование заключения трудового договора с кандидатурами на должности замглавы администрации, не соответствуют в настоящее время требованиям федерального законодательства.

«Действующее федеральное законодательство не наделяет представительные органы местного самоуправления полномочиями по согласованию в какой-либо форме назначения должностных лиц администрации муниципального образования»,— говорится в письме и.о. прокурора Натальи Кислухиной.

Гордума при этом может лишь утвердить структуру администрации. Между тем, до настоящего времени все заместители главы администрации Ижевска проходили процедуру согласования в гордуме. Положения устава прокуратура предлагает изменить и привести в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель постоянной комиссии гордумы по экономической политике Дмитрий Никонов подтвердил “Ъ-Удмуртия” факт снятия вопроса о назначении замглавы администрации из-за получения письма прокуратуры, однако от дальнейших комментариев отказался до проведения заседания комиссии.

По словам руководителя фракции «Патриоты России» в гордуме Ижевска Вадима Глухова, пока вопрос предстоящего назначения Динары Алпашаевой с депутатами не обсуждался. «Глава города на ближайшей сессии хочет внести изменения в устав города о том, чтобы заместителей своих назначать без согласования с депутатами. Если этот вопрос пройдет, то гордуму можно смело распускать за ненадобностью. Это будет не гордума, а фейк, видимость представительного органа власти на местах»,— сказал господин Глухов, добавив, что по самой кандидатуре у депутатов есть вопросы, т.к. госпожа Алпашаева не имеет опыта работы на руководящих должностях.

Руководитель фракции КПРФ Мария Бобылева отметила, что пока не знакома с кандидатом на пост замглавы администрации и выводы сможет сделать только после того, как Динару Алпашаеву представят депутатам. Она выразила надежду, что это все-таки будет сделано до назначения. «Я думаю, что человек, который займет эту должность, должен быть погружен в эту сферу, иметь опыт работы. Разработка стратегии развития города — это очень серьезное направление, которым предстоит заниматься. Политику в вопросах экономического развития и инвестиций сейчас больше определяют республиканские власти, от города здесь скорее необходимо осуществлять контроль исполнения программ. Большая работа была начата городом в прошлом году в части инвентаризации имущества, многое еще предстоит сделать для наведения порядка и привлечения средств в бюджет»,— отметила госпожа Бобылева.

Михаил Красильников