Минпромторг встает за прилавок

Не сумев решить наиболее острые проблемы между собой, поставщики и торговые сети вывели их на уровень Минпромторга. В числе вопросов — штрафы, отсутствие равной ответственности за нарушения и навязывание скидок. Варианты решения проблем участники рынка должны представить в министерство к 1 июля. Но часть бизнеса сомневается в успехе переговоров и не исключает очередного этапа госрегулирования отрасли.

Проблемные вопросы в отношениях торговых сетей и поставщиков рассматривались в Минпромторге под руководством замминистра Виктора Евтухова в конце мая. Во встрече участвовали топ-менеджеры X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», «Ленты» и др. Копия протокола есть у “Ъ”, его подлинность подтвердил участник совещания. В число проблем включили несоразмерный уровень штрафов для поставщиков за нарушение договора, доходящих до 100%, при отсутствии равной ответственности у сетей. Кроме того, сказано в протоколе, под угрозой штрафов поставщики фактически не могут менять условия заказов. При этом суммы штрафов вычитаются из дебиторской задолженности сетей перед поставщиками.

Кроме того, в протоколе отмечены затягивание ритейлом согласование новых цен от поставщиков и практика продажи товара не конечному покупателю, а через оптовый канал, что «разрушает всю систему дистрибуции». Предложения по решению проблем сети и поставщики должны направить в Минпромторг к 1 июля. В министерстве подтвердили “Ъ”, что на первом заседании рабочей группы были выделены наиболее острые проблемы. Пока предложений по их решению от поставщиков и сетей не поступало, сказал представитель Минпромторга.

Эти вопросы ранее обсуждались и в рамках комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, на добровольной основе регулирует отношения поставщиков и сетей). Но, как отмечается в протоколе заседания в Минпромторге, некоторые решения комиссии не учитывали разницу в бизнес-моделях участников рынка. Поставщики в целом считают меры саморегулирования неэффективными из-за неравного положения сетей и производителей на рынке, говорится в документе. По словам источника “Ъ” в крупной продуктовой компании, некоторые поставщики считают, что переговоры с сетями в рамках только комиссии по КДП не принесут результата и необходимо задействовать административный ресурс.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов признает, что все описанные вопросы стоят особенно остро, несмотря на законодательные запреты, действующие нормы КДП и решения комиссии по его применению. При таких условиях речи о нормальном развитии рынка быть не может, отмечает он. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин добавляет, что в протокол заседания в Минпромторге не вошла проблема повсеместного требования скидок к поставщикам со стороны сетей. Перед вступлением в силу последних поправок к закону о торговле в начале 2017 года поставщики уже снизили цены с учетом вычета ретробонусов, в некоторых случаях — до 70%, рассказывает он. После чего, продолжает господин Небольсин, сети начали требовать дальнейшие скидки. При этом у поставщиков нет возможности контролировать, как транслируется скидка в цену на полке: сети либо отказывают в подобных просьбах, либо игнорируют их, возмущается он.

В X5 заявили “Ъ”, что считают лучшим путем разрешения взаимных вопросов поставщиков и сетей развитие саморегулирования. С этим согласны и в «Руспродсоюзе». В Минсельхозе заявили “Ъ”, что также выступают за урегулирование спорных вопросов с помощью КДП, а законодательные меры целесообразны только в случае невозможности решения споров с использованием саморегулирования. Но источник “Ъ” в пищевой компании сомневается, что поставщикам и сетям удастся договориться на площадке Минпромторга, как и в рамках комиссии по применению КДП. По его словам, не исключено, что участники рынка в конечном итоге прибегнут к лоббистским ресурсам, инициируя необходимые поправки к закону о торговле через законодателей. Но результат вряд ли устроит большинство поставщиков и сетей, прогнозирует он. Законодательные запреты в решении проблем не помогут, уверен Дмитрий Востриков.

Анатолий Костырев