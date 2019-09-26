Генерал МВД попал под свой конвой

В Москве арестовали первого заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Александра Мельникова. По версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майор, главк которого обеспечивает безопасность во время массовых мероприятий, пытался совершить аферу. Он уговорил своего бывшего подчиненного, а ныне заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить уголовное дело в отношении ранее судимого тракториста Артура Панюшкина. После этого члены преступной группы начали вымогать у последнего 100 млн руб. за прекращение его преследования.

С ходатайством об аресте генерала Мельникова в Басманный райсуд Москвы обратился следователь СКР Игорь Ощепков. Из представленных им материалов следовало, что высокопоставленный полицейский обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в составе преступной группы. При этом представитель прокуратуры просил отложить процесс на 72 часа, поскольку представитель надзорного ведомства не был ознакомлен с материалами дела и не может высказать свою позицию. Впрочем, суд это ходатайство отклонил, признал требование следователя обоснованным и отправил генерала в СИЗО на два месяца. При этом сам Александр Мельников и его защита настаивали на домашнем аресте.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бизнесмена Артура Панюшкина, признанного потерпевшим по делу генерала, было возбуждено еще в августе 2015 года.

Через два года он получил пять лет лишения свободы.

Как установили следствие и суд, в 1997 году тракторист Панюшкин приехал в Москву к своему родственнику, владельцу АО «Агростроймонтаж» Ванику Геворкяну. Тот вел в столице успешный бизнес, но в 2011 году неожиданно исчез (дело до сих пор не раскрыто). После этого акции предприятия стоимостью 405 млн руб. попытался оформить на себя Артур Панюшкин. В итоге он перессорился с родственниками господина Геворкяна, и в отношении него было возбуждено то самое уголовное дело по факту мошенничества.

По некоторым данным, как только господин Панюшкин освободился, добившись смягчения приговора, на него вышли некие посредники. Они заявили, что из старого дела в отношении него выделен новый эпизод и ему грозит очередной срок. Сославшись на хорошие связи в МВД, решальщики предложили господину Панюшкину «закрыть вопрос» за 100 млн руб.

По версии СКР, переговоры с бизнесменом вели некие Андрей Викол и Александр Фролов. Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование». При этом в СКР пришли к выводу, что полковник Богатырев не был осведомлен о преступных намерениях фигурантов уголовного дела.

В итоге в апреле 2019 года УВД по Западному округу Москвы расследование в отношении бизнесмена возобновило, о чем вымогатели его и уведомили.

Тот согласился отдать деньги только после того, как ему предоставят фотокопии материалов уголовного дела. После этого, как считают следователи, в дело вновь вступил замначальника ГУОООП Мельников. По его просьбе Петр Богатырев отправил ему через WhatsApp «информацию о ходе расследования, а также фотокопию постановления о приостановлении расследования, датированного 11 мая 2019 года». Эти данные генерал Мельников, по версии СКР, переслал своим подельникам, которые назначили встречу Артуру Панюшкину в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо» (ул. Смоленская, 5). Последний, как следует из материалов дела, «осознавая противоправный характер действий» вымогателей, решил обратиться в полицию. 22 августа, во время передачи аванса в размере 30 млн руб., из которых лишь 500 тыс. руб. оказались настоящими, а остальные бумажной «куклой», сотрудники полиции задержали Андрея Викола, Александра Фролова и Ивана Викова.

При этом Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО лишь одного из задержанных — Александра Фролова. Двое его предполагаемых сообщников пошли на сотрудничество со следствием и их отпустили под подписку о невыезде. При этом они якобы дали показания о том, что часть денег должны были передать генералу Мельникову. Впрочем, последний своей вины в инкриминируемом деянии не признал ни на допросе, ни в ходе судебного заседания, где ему избирали меру пресечения.

Следует отметить, что в ГУОООП генерал Мельников курировал работу правительственной комиссии по профилактике правонарушений и соответствующего штаба МВД. В сферу его интересов входили изоляторы временного содержания (в одном из них он и находился до ареста), а в СИЗО его доставит полицейский конвой, работу которого также контролировал генерал.

Олег Рубникович, Сергей Сергеев