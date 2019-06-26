РБК: нормативные акты Минкомсвязи угрожают свободному доступу в рунет

Рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи раскритиковала проекты нормативных актов, подготовленных для реализации закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина в Минкомсвязь. В частности, эксперты считают, что ряд прописанных в документах правил могут привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличат затраты операторов.

Согласно положениям закона, операторы связи должны направлять весь трафик в рамках централизованного управления сетью связи при появлении угрозы. Один из подготовленных нормативных актов противоречит этому положению и предполагает, что компании будут постоянно направлять данные на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.

Кроме того, сейчас при обращении к национальной системе доменных имен предельная временная задержка у большинства операторов связи составляет менее 8 мс. Минкомсвязь же предлагает увеличить это время до 5 минут.

Также в РСПП отмечают, что обеспечить взаимодействие технических средств с информационными системами всех органов и организаций невозможно: на 1 января в России было более 3,74 млн организаций, ряд из них используют сразу несколько информационных систем.

Президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете» 1 мая. Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор.

О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».