Прокуратуру Воронежской области может возглавить Александр Гулягин из Калуги

Прокурор Калужской области Александр Гулягин, сын заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина (с 2006 года курирует прокуратуру Москвы), считается основным претендентом на пост руководителя надзорного ведомства в Воронежской области. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах регионов и во властных структурах субъектов. В пресс-службе прокуратуры Калужской области информацию о возможной смене руководства предпочли не комментировать. Напомним, нынешний прокурор Воронежской области Николай Шишкин может занять должность заместителя Юрия Чайки, курирующего деятельность прокуроров Сибирского федерального округа. Этот пост 23 июля освободил Владимир Малиновский.

Александр Гулягин родился 16 апреля 1978 года в городе Бикине Хабаровского края. В 1999-м окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В том же году стал следователем прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска. Затем был старшим следователем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры города, заместителем прокурора Центрального района, первым заместителем прокурора Кировского района Хабаровска, прокурором Вяземского района Хабаровского края, прокурором Центрального района Хабаровска. В 2008 году был назначен заместителем, а позже и первым заместителем прокурора Владимирской области. С февраля 2014 года возглавляет прокуратуру Калужской области. Доктор юридических наук

В одном из интервью местным СМИ Александр Гулягин отвечал на вопрос, «чем отличаются люди, живущие на Дальнем Востоке, от тех, кто проживает в Центральной России?» «Люди везде люди, говорить о каких-то особенностях неправильно. У всех свои проблемы, понимание жизни, свой жизненный позитив»,- уверен господин Гулягин.

О том, какой пост может занять нынешний руководитель прокуратуры Воронежской области, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Андрей Цветков