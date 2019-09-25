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Фото: Нон-стоп Продакшн

«Дылда» тянется к «Оскару»

Получит ли российский фильм высокие оценки жюри

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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова будет представлять Россию на «Оскаре». Об этом “Ъ FM” рассказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, отказавшись раскрыть мотивацию выбора. Картина 28-летнего режиссера поборется за приз в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Весной в Каннах фильм получил сразу две награды. Получится ли закрепить успех? Об этом — Иван Якунин и Владимир Соколов.


Ленинград 1945 года. Девушка работает сиделкой в госпитале и пытается наладить жизнь после войны. Всего лишь вторая картина молодого режиссера из Нальчика уже успела сорвать аплодисменты в Европе: фильм наградили с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Теперь Кантемир Балагов поборется и за американского зрителя. Кстати, выбор, кого отправить на «Оскар», был между двумя военными картинами: «Дылда» и «Т-34».

Но работу Балагова знают за рубежом, а значит, шансов больше, рассказал “Ъ FM” продюсер фильма Александр Роднянский: «Конкуренция в категории фильмов на иностранном языке обязательно предполагает выбор киноленты известной за рубежом. То есть, иными словами, нужна международная пресса.

У “Дылды” очень сильные и позитивные отзывы в международной прессе, во многом дающие основания надеяться на поддержку зрителя.

“Дылда” — единственная отечественная картина, насколько я знаю, которая выходит в полноценный кинотеатральный прокат в Соединенных Штатах. Все эти факторы говорят о том, что шансы есть, хотя конкуренция серьезная».

Про международную прессу — правда. Портал Variety пишет, что фильм начинается с приступа астмы у главной героини, и примерно так же чувствует себя зритель во время просмотра. The Hollywood Reporter отмечает, что в центре внимания — женщины, сильные, способные брать ситуацию в свои руки. Угол обзора американского наблюдателя примерно понятен. В России критики тоже тепло встретили картину, но массовому зрителю, судя по сборам, она не пришлась по вкусу, говорит советник министра культуры Андрей Сорокин: «Специально обученные критики на “Кинотавре” говорили, что “Дылда” лучший фильм всех времен и народов. Я считаю, что все строго наоборот, но это мое частное мнение. Массовый зритель тоже проголосовал рублем: по своему содержанию и по своему посылу фильм не мог вызвать симпатии у российского зрителя. Это фильм для “своих”».

Судить о перспективах «Дылды» в гонке за «Оскаром» пока рано: еще не ясен полный список фильмов-конкурентов. К тому же есть еще один важный фактор, говорит голливудский продюсер Боб Ван Ронкель: «Фильм, кажется, очень удачный, актерская игра — просто супер, операторы проделали отличную работу, исторический сюжет интересный. У фильма были бы высокие шансы на “Оскар”, если бы не одно “но”. Предпочтения жюри постоянно меняются: в один год они ищут более депрессивные картины, мрачные, которые тяжело смотреть, а в другой — хотят позитивный фильм, который заставит улыбаться. Все зависит от настроения жюри, которое будет в этом году».

В этом году в жюри «Оскара» включены 842 кинематографиста из 59 стран. Есть трое россиян: режиссер-аниматор Михаил Алдашин, документалист Сергей Дворцевой и мультипликатор Игорь Ковалев. Состав постоянно обновляется, нередко это случается на фоне скандалов: в 2016 году публика посчитала, что среди оценщиков слишком много белых и слишком мало женщин, после чего организаторы кинопремии пообещали разнообразить состав жюри.

Номинантов на «Оскар» 2020 года огласят 13 января. А церемония вручения наград пройдет почти через месяц — 9 февраля в Голливуде.

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