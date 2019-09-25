Viber намерен внедрить шопинг внутри приложения

Мессенджер Viber намерен внедрить функциональность для покупок внутри приложения, рассказал в интервью “Ъ” гендиректор компании Джамел Агауа.

«Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится»,— заявил он.

Сейчас в чатах внутри приложения есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров, в том числе Farfetch, Ozon и «Спортмастер», поделить конкретным товаром и перейти на сайт продавца для его покупки. Компания ведет переговоры, чтобы расширить число партнеров, добавил Джамел Агауа.

Полнее о планах компании читайте в интервью Джамела Агауа “Ъ”.