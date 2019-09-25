США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн на развитие демократии

Агентство США по международному развитию (USAID) направит оппозиции Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо $52 млн. Выделенные средства должны пойти на восстановление демократической власти в стране.

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом (Гуайдо.— “Ъ”) в США Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан»,— говорится в сообщении организации.

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Согласно сообщению организации, деньги выделены на финансирование программ, поддерживающих Национальную ассамблею (подконтрольную оппозиции), на независимые СМИ и восстановление сектора здравоохранения.

Напомним, с января 2019 года в Венесуэле установился режим двоевластия: председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны до проведения в стране легитимных выборов. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

Сегодня, 25 сентября, Николас Мадуро встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

О попытке переворота и установившемся в стране двоевластии читайте в материалах “Ъ”.