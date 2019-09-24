Мадуро вылетит в Россию с визитом через несколько часов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов отправится в Россию с визитом. Он планирует встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию… для укрепления международных отношений», — сказал господин Мадуро, трансляция выступления которого транслировалось в Twitter.

Последний раз господин Мадуро приезжал в Москву с визитом в декабре 2018 года. Тогда президент Венесуэлы также встречался президентом России.

Напомним, в начале года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали в США, большинство стран Евросоюза и несколько стран Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и Куба выступают против этого.

О попытке переворота и установившемся в стране двоевластии читайте в материалах “Ъ”.