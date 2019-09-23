Волкер посоветовал Зеленскому налаживать прямую связь с Путиным

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию «Гордон» в ответ на вопрос о переговорах в «нормандском формате» посоветовал президенту Владимиру Зеленскому налаживать личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению господина Волкера, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп не настроены против Украины, однако прямая связь между Москвой и Киевом также имеет свои преимущества.

«Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит. Двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль. Однако состоявшийся недавно обмен пленными произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным»,— сказал Курт Волкер.

Сам спецпредставитель охарактеризовал господина Путина как умного человека, хорошего стратега и очень эффективного лидера. Господин Волкер добавил, что США хотят решить проблемы с Россией в части нарушения соглашения по РСМД, вторжения в Сирию, а также захвата территорий Украины или Грузии, но не видит встречного желания Москвы. При этом господин Трамп, по словам спецпредставителя, считает возможным решение проблем «путем обсуждения, а не столкновения».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году, а в Россию — руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Нидерланды считают причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Господин Зеленский заявил, что они с российским коллегой «сделали все, что обещали», и теперь можно говорить о новой встрече в «нормандском формате». Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.

Подробнее о передаче пленных — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».