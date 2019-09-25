Зеленский: присоединение США к «нормандскому формату» пока не планируется

Подключение США к «нормандскому формату» в ближайшее время не планируется, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы будем в нормандском формате встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран. Ждем дату. А там дальше посмотрим»,— приводит ТАСС его слова.

США не входят в «нормандскую четверку» (РФ, Украина, Франция, Германия), занимающуюся этой темой, но тесно взаимодействуют в других форматах. Ранее господин Зеленский на встрече с тогдашним советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к «нормандскому формату».

Напомним, саммит «нормандской четверки», на котором должны были впервые встретиться российский и украинский президенты, а также обговорены планы урегулирования конфликта на востоке Украины, в ближайшее время не состоится.

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