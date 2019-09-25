Минкульт не собирается разгружать поток туристов в Царском Селе за счет китайцев

В Минкульте заявили, что сообщения в СМИ, из которых следует, что ведомство «хочет ограничить число китайских туристов в Царском Селе», не соответствуют действительности. Министерство лишь поручило разработать «систему мер по грамотному регулированию туристских потоков» из-за его большой загруженности.

«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов»,— заявили в Минкульте.

Директор музея Ольга Таратынова признала, что он переживает коллапс, вызванный наплывом туристов, который растет с каждым годом. По ее словам, 60–70% гостей составляют туристы из Китая.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва туристов из Китая в Царском Селе объявлен «красный уровень опасности» для российских туристов. В музее планируют ввести систему электронных билетов.