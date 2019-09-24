Минкульт: китайские туристы спровоцировали коллапс в «Царском селе»

Из-за наплыва туристов из Китая в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Царское село» в городе Пушкин объявлен «красный уровень опасности» для российских туристов, заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова. В музее планируют ввести систему электронных билетов.

«В министерство поступают массовые жалобы на "Царское село", на массовый коллапс с туристами. Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности в "Царском селе" для российских туристов»,— цитирует госпожу Манилову «Интерфакс».

В связи с этим Минкульт поручил департаменту музеев и руководству ГМЗ урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранных туристов при посещении музея. При этом размер музея не позволяет увеличить нагрузку. «Интерес к музею будет только расти, значит надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни»,— сказала госпожа Манилова. По ее словам, необходимо создать систему, при которой для зарубежных граждан будут выделены определенные дни посещения ГМЗ. Такой подход будет способствовать улучшению доступа российских туристов в Большой Екатерининский дворец.

Директор ГМЗ Ольга Таратынова сообщила, что в 2020 году планируется введение электронной системы продажи билетов по паспортам. «Мы хотим, учитывая успех именных билетов, со следующего года ввести электронные именные билеты по времени, чтобы посетители приезжали к определенному времени, а не стояли в очереди. Это единственный выход»,— сказала госпожа Таратынова. Сейчас ожидание в очереди за билетами в музей, по ее словам, составляет четыре часа.