России не выдали растратчика из «Свидетелей Иеговы»

Польские власти отказались выдать России бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы. Основанием для отказа в экстрадиции стал религиозный фактор: господин Алексеев является членом запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Рассмотрение дела об экстрадиции вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева началось в суде города Бельско-Бяла в мае нынешнего года. Задержали же его польские пограничники в январе 2019 года во время паспортного контроля, когда господин Алексеев предъявил кипрский паспорт. После недолгого пребывания в тюрьме экс-банкира выпустили под залог и подписку о невыезде плоть до решения вопроса с его экстрадицией.

Во время процесса Ярослав Алексеев был категорически против выдачи и даже направил польским властям запрос о предоставлении политического убежища.

Впрочем, его политические взгляды оказались в этом деле не при чем. В ходе заседаний господин Алексеев утверждал, что является членом запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». Якобы именно поэтому, а не из-за уголовного преследования он и покинул страну. Об активном участии экс-банкира в религиозной жизни в суде, кстати, говорили не только его родители, но и другие члены этой организации, специально приехавшие поддержать россиянина.

В итоге суд пришел к выводу, что на родине Ярослав Алексеев может быть подвергнут уголовному преследованию не столько за уголовное преступление, сколько за свои религиозные убеждения, и отказал в его выдаче. В случае обжалования этого решения в апелляционной инстанции решающее слово останется за министром юстиции Польши Збигневом Жёбро.

Господина Алексеева Басманный райсуд Москвы заочно арестовал в 2017 году по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии Следственного комитета России вместе с двумя подельниками бывший вице-президент Пробизнесбанка Алексеев в мае-июне 2015 года похитил из банка 600 млн руб. Дело его сообщников Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд еще в феврале нынешнего года.

Отметим, что это дело было выделено из большого дела о многомиллиардных хищениях из Пробизнесбанка (лишен лицензии в августе 2015 года за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года участники преступной группы (всего в нее входило 15 человек) похитили из Пробизнесбанка 2,5 млрд руб. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Основные фигуранты расследования были задержаны в феврале 2016 года и осуждены Никулинским райсудом в июле этого года на сроки от трех до семи лет. В общей сложности Пробизнесбанк остался должен своим клиентам более 83 млрд руб.

Впрочем, организаторов преступной группы, которыми следствие считает экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и бывшего председателя правления банка Александра Железняка, задержать так и не удалось — оба уехали за границу и сейчас проживают в США.

Олег Рубникович