Банкирам и их деловым партнерам нашли место в криминальной схеме

Как стало известно “Ъ”, Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд руб. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд руб. и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев. Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. Отметим, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле.

Уголовное дело в отношении руководства Пробизнесбанка суд рассматривал с июля прошлого года. Основными фигурантами расследования стали бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев, которые, как следует из материалов дела, были ключевыми участниками преступной схемы. В итоге господин Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб., господин Калачев — к шести с половиной годам. Еще один подсудимый, бывший начальник управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилл Артемов, получил пять лет колонии. Их подельники — руководители фирм, которые, по данным следствия, были задействованы в хищениях банковских денег, были приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет.

Как следует из материалов расследования, банкир Казанцев, окончивший в 1988 году Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины, на момент начала расследования числился на бирже труда, так как во время процедуры банкротства кредитного учреждения был уволен временной администрацией Пробизнесбанка в связи с сокращением штатов. Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления Александром Железняком, которые «полностью контролировали деятельность банка».

Как говорится в материалах расследования, роль Вячеслава Казанцева в махинациях, спланированных бывшими руководителями Пробизнесбанка, заключалась в том, что он, занимая пост вице-президента по развитию корпоративного бизнеса и «являясь доверенным лицом» акционера Железняка, подписывал договоры о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором.

Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения.

Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли», «Инжиниринг-Роялти», ООО «Восток-Карго-Плюс», ООО «НьюХауТрейд». А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.

Устойчивость преступной группы, как считает следствие, объясняется длительным знакомством ее участников, постоянным их общением друг с другом, сложившимися служебными взаимоотношениями и общностью корыстной цели, а также тщательной проработкой схемы хищений. Все это и позволило членам организованной группы, по мнению правоохранителей, на протяжении длительного срока безвозмездно и безвозвратно похищать средства вкладчиков.

В уголовном деле описывается наиболее стандартный для злоумышленников способ хищения денег. Так, в сентябре 2014 года господин Казанцев, находясь на своем рабочем месте (Волгоградский проспект, д. 43 корп. 3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб. Гендиректор инвестиционно-строительной фирмы Игорь Поликарпов (он осужден в рамках этого расследования на три года колонии), «оказывая содействие совершению преступления», в своем рабочем кабинете в городе Иваново (Шереметьевский проспект, 53а) подписал договор уже от имени компании-заемщика. При этом гендиректор осознавал, «что возглавляемое им общество не направит полученные денежные средства на хозяйственную деятельность», а используется как звено в криминальной цепочке. После завершения формальных процедур 280 млн руб., полученных «Ивспецгарантом» в рамках кредитной линии, были распылены. В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga.

Всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 млрд руб. Отметим, что рассмотренное в суде уголовное дело является лишь одним из эпизодов большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск. Впрочем, вероятность их экстрадиции из США выглядит маловероятной.

Владислав Трифонов