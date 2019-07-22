Петербургу и неба мало

Власти Петербурга и управляющая компания аэропорта Пулково пытаются получить для него статус открытого неба с 2020 года. Теоретически это может позволить иностранным авиакомпаниям летать в Петербург и из него в третьи страны без ограничений. Идею уже поддержал Владимир Путин. Однако она предсказуемо вызвала резкие возражения российских авиакомпаний, кроме того, далеко не все зарубежные страны согласятся поддержать этот статус.

Правительство РФ может предоставить аэропорту Пулково статус открытого неба, рассказали три источника “Ъ” в отрасли. По их данным, с такой просьбой к президенту Владимиру Путину обратились акционеры «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта) и власти города. По словам источников “Ъ”, глава государства поставил на письме положительную резолюцию и перенаправил его министру транспорта Евгению Дитриху. В Росавиации переадресовали вопрос в Минтранс, в министерстве сказали, что получили письмо ВВСС «и рассматривают его в установленном порядке».

Представители аэропорта несколько лет безуспешно пытались получить статус открытого неба. Теперь важным аргументом могут стать выборы губернатора Петербурга, намеченные на сентябрь,— открытие новых зарубежных авиарейсов может стать козырем врио Александра Беглова.

Сегодня режим открытого неба по пятой свободе воздуха действует во Владивостоке, Сочи, Калининграде и Улан-Удэ. Этот режим дает право иностранным авиакомпаниям при полете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в РФ для перевозки в третью страну.

В ВВСС уточнили “Ъ”, что в случае Пулково речь идет о снятии ограничений по пятой и седьмой свободе воздуха.

По пятой свободе аэропорт планирует развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Европа—Азия и Азия—Северная Америка.

Седьмая степень свободы воздуха дает авиакомпании право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика. По словам источника “Ъ” в менеджменте Пулково, по седьмой свободе ожидается большой спрос от европейских лоукостеров. Собеседник “Ъ” отмечает, что первые изменения появятся в летнем расписании 2020 года, а финансовый эффект для аэропорта проявится в 2021 году.

При предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко власти города приводили расчеты, что введение пятой свободы в течение трех лет приведет к росту пассажиропотока на 2,5 млн человек, позволит привлечь около 12 новых авиакомпаний и открыть 18 новых направлений.

В 2018 году Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров. Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капиталу» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

Российские авиакомпании уже выступили против нового режима для Пулково, поскольку это может привести к потере пассажиропотока в пользу иностранных перевозчиков. Соответствующее письмо 19 июля в Минтранс опубликовала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Источник “Ъ” в крупной российской авиакомпании считает предложенную либерализацию односторонней. «В этом случае Ryanair сможет свободно летать из Петербурга в Париж, а российские компании — нет. Мы категорически против таких правил»,— говорит он. В S7 отмечают, что режим открытого неба не предусматривает дополнительные возможности для российских компаний на полеты из Петербурга за границу. Возможно и сокращение числа иностранных пассажиров на внутренних рейсах.

В компании добавили, что в России режим открытого неба принес ощутимый эффект только во Владивостоке, откуда увеличилось число рейсов в Южную Корею, но в этом случае речь идет о двустороннем режиме открытого неба. В «Аэрофлоте» инициативу не комментируют.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что сегодня в Пулково фактически нет базового перевозчика: авиакомпания «Россия» не строит систему трансферных маршрутов через аэропорт. В этих условиях, полагает эксперт, единственно возможный выход для Пулково, крупного по российским меркам аэропорта,— введение «открытого неба».

Впрочем, как отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, «открытое небо» не означает, что иностранные авиакомпании автоматически получат право на новые рейсы, им придется договариваться об этом как с Россией, так и со странами вылета. Так, если у России уже есть межправсоглашение со страной вылета и по нему не используются некоторые частоты, то иностранной авиакомпании нужно будет получить разрешение Росавиации на то, чтобы ими воспользоваться. Если свободных частот нет, то потребуется согласие страны вылета — при этом страны, защищающие национальных перевозчиков, такие как Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, едва ли его дадут.

Герман Костринский, Яна Войцеховская, Санкт-Петербург