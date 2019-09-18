Пулково дадут пятилетку свободы

Правительство введет в Пулково седьмую свободу воздуха, что позволит привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. По информации “Ъ”, аэропорт подготовил маршрутную сеть с полетами в 33 страны, но Минтранс пока одобрил только треть направлений. Либерализация должна увеличить число авиаперевозчиков и снизить цены на авиабилеты из Петербурга, но ударит по интересам российских авиакомпаний, которые в летний сезон недополучат прибыль.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, по итогам совещания по развитию транспортной системы Петербурга поддержал введение седьмой свободы воздуха в аэропорту Пулково. Она позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации (например, ирландская авиакомпания сможет летать из Петербурга в Париж).

Источник “Ъ”, знакомый с обсуждением вопроса, говорит, что рассматривается и введение пятой свободы, но конкретные решения «не финализированы».





Пятая свобода дает право иностранным авиакомпаниям при полете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в РФ для перевозки в третью страну.

Как рассказывал “Ъ” в июле, Владимир Путин поддержал предложение «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) и правительства Санкт-Петербурга о предоставлении Пулково статуса открытого неба. Он нужен Пулково для наращивания пассажиропотока на 75%, до 35 млн человек, к 2025 году.

Впрочем, по данным “Ъ”, безусловных пятой и седьмой свобод воздуха Пулково все-таки не получит. «Идет поиск компромисса»,— говорит источник “Ъ”.

По данным “Ъ”, ВВСС подали в Минтранс заявку с сеткой маршрутов в 33 страны, треть из них одобрена Минтрансом, по остальным направлениям ведутся консультации.

Условия по каждому из направлений могут включать полеты по пятой и седьмой свободам во вторые аэропорты городов и другие населенные пункты, помимо столицы. Но нет гарантий, что предложенные маршруты будут интересны иностранным авиакомпаниям, и на такие рейсы еще нужно будет получить согласие авиавластей третьих стран.

«За счет иностранных лоукостеров проверим все эти сетки, и если они заработают, то через пять лет можем перейти либо на российского перевозчика, либо остаться с иностранцем»,— отметил Максим Акимов. Он отметил, что Минтранс, ВВСС и власти Петербурга должны будут сформировать перечень показателей по пассажиро- и турпотоку, чтобы отслеживать влияние седьмой свободы на развитие аэропорта. Власти также сформируют открытый список стран, куда будут осуществляться полеты, чтобы иностранные перевозчики могли планировать свою деятельность на длительный период. Список может быть расширен, но не может быть сокращен.

Максим Акимов, вице-премьер РФ, 17 сентября Мы еще никогда не дотягивали до таких либеральных высот в отношении наших конкурентов, но понимаем, какую поддержку и развитие обеспечит это решение городу

В Росавиации отметили, что вопрос либерализации перевозок должен быть проработан с российскими авиакомпаниями, «при любых полетах между двумя странами должен быть соблюден принцип паритета». В Utair считают, что открытое небо даст толчок развитию конкуренции перевозчиков и пассажиры получат выгодные условия, его «стоит внедрить во всех городах». Источник “Ъ” в крупной российской авиакомпании считает решение властей спорным. «Петербург — сезонное направление. Летом на нем будут работать все авиакомпании, в том числе ирландская Ryanair, венгерская Wizz Air, британская EasyJet. Но зимой они будут уходить, а "Аэрофлот" и "Россия" уйти не смогут. Таким образом, летом наши перевозчики недополучат прибыль, а зимой будут нести убытки»,— говорит он.

Эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев отмечает, что либерализация авиарынка Пулково может увеличить привлекательность аэропорта для крупных европейских лоукостеров и потенциально — для азиатских компаний, что позволит Пулково конкурировать с аэропортами Копенгагена, Осло и Хельсинки, имеющими в 1,5–2 раза большие пассажиропотоки. Но, отмечает господин Зайцев, либерализация негативно повлияет на российских перевозчиков, которые обеспечивают транспортную доступность Петербурга для других городов РФ, рейсы из которых по определению не могут быть столь же прибыльным, как международные.

Герман Костринский, Яна Войцеховская