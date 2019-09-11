Закуска попала в уголовное дело

Ситуация вокруг производителя свинины «Глобал Эко» владельца рухнувшей водочной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны накаляется. Сбербанк попросил правоохранительные органы проверить действия конкурсного управляющего компании «ДП Холдинг», через которую господин Сметана владеет «Глобал Эко», на предмет хищения и причинения ущерба на 2,2 млрд руб.

Основной кредитор производителя свинины «Глобал Эко» Павла Сметаны Сбербанк обратился в УМВД по Курской области с заявлением о проверке ситуации, сложившейся вокруг компании. Копия документа есть у “Ъ”. Господин Сметана владеет 85,07% ООО «Глобал Эко» через ООО «ДП Холдинг». Остальное — у финской Global NG Oy. «ДП Холдинг» поручался по кредитам некогда крупного производителя водки ГК «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Но в 2018 году компании группы вошли в процедуры банкротства, а в «ДП Холдинге» была введена процедура наблюдения по заявлению ВТБ из-за долга около 1 млрд руб.

С февраля 2019 года в компании открыто конкурсное производство, после чего вокруг «Глобал Эко» начался конфликт.

Конкурсный управляющий «ДП Холдинга» Александр Масякин перевел управление «Глобал Эко» на ООО «Митпром» Геннадия Никульшина. Павел Сметана обратился в полицию, обвинив господина Масякина в обесценивании активов «Глобал Эко» и попросив привлечь его и Геннадия Никульшина по нескольким статьям УК РФ, включая «Мошенничество» (см. “Ъ” от 9 августа).

Как сказано в заявлении Сбербанка, отстранение Павла Сметаны от управления отрицательно сказалось на возможностях бенефициара и компаний исполнять обязательства. В результате заемщики допустили просрочку, а долг перед Сбербанком превысил 2,2 млрд руб. Банк решил инициировать банкротство компаний «Глобал Эко», но выявил необоснованное вступление в процессы третьих лиц, которые ссылались на наличие задолженностей, подтверждающихся решениями судов. Но, говорится в заявлении, ни одно из решений на самом деле не выносилось. Сбербанк считает, что действия Александра Масякина, Геннадия Никульшина и других направлены на хищение имущества «Глобал Эко», заложенного Сбербанку, и причинение тому ущерба на 2,2 млрд руб., говорится в заявлении. Сбербанк просит рассмотреть обращение в одном производстве с заявлением Павла Сметаны. В УМВД по Курской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

По мнению Павла Сметаны, за действиями Александра Масякина и Геннадия Никульшина стоит некий «заказчик», которого помогут установить органы. В Сбербанке также надеются, что в ходе расследования будет установлен круг лиц, причастных к «неправомерным действиям в отношении» «Глобал Эко», и предприятия холдинга продолжат свою работу в штатном режиме. В ВТБ сообщили, что будут добиваться полного возврата денежных средств всеми способами в рамках законодательства.

Для статьи «Мошенничество» необходимо установить факт хищения имущества, но до сих пор конкурсный управляющий «ДП Холдинга» и компания «Митпром» никаких сделок по распоряжению имуществом холдинга не совершали, подчеркнула представитель Александра Масякина Татьяна Лавренова. По ее словам, управляющий, напротив, пытается отстранить гендиректоров дочерних структур «Глобал Эко», которые продолжают выводить средства со счетов. После принятия доказательств, таких как выписок по счетам, претензии Сбербанка будут перенаправлены к истинному виновнику банкротства агрохолдинга — Павлу Сметане, уверена госпожа Лавренова. Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт предупреждает, что уголовное дело чревато заключением под стражу конкурсного управляющего, а также отстранением его от управления банкротством «ДП Холдинга». Но никакой из возможных исходов не позволит господину Сметане вернуть контроль над «ДП Холдингом» и вряд ли существенно поправит положение «Глобал Эко» при проблемах с обслуживанием долга, добавляет он.

Анатолий Костырев