Limonte пошла по Грибановский

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, группа компаний Limonte (основной актив — производитель теплообменных устройств АО «Борхиммаш» в Борисоглебске Воронежской области) рассматривает возможность покупки расположенного по соседству ООО «Грибановский машиностроительный завод». Производящая оборудование для химпрома структура группы «ЦНО-химмаш» оказалась в кризисе из-за долгов перед Сбербанком и Фондом развития промышленности. Сейчас стороны оценивают активы и прорабатывают параметры сделки, ее сумма может составить от 630 млн руб.



О заинтересованности группы Limonte в покупке ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ) у ГК «ЦНО-химмаш» рассказал 24 сентября во время визита на завод «Гидрогаз» руководитель департамента промышленности Воронежской области Александр Десятириков. По его словам, актив может сменить собственника, так как оказался в финансовом кризисе из-за долгов перед Сбербанком и Фондом развития промышленности.

Кредит в Сбербанке на 710 млн руб. и заем в фонде на 330 млн руб. «ЦНО-химмаш» брал по поручительству и под залог имущества ГМЗ для строительства в Усмани Липецкой области за 1,4 млрд руб. завода электродвигателей «Генборг», который с начала года из-за проблем с обслуживанием этих долгов также оказался в кризисе и даже был вынужден приостановить работу.

Господин Десятириков отметил, что «Борхиммаш» уже размещает на ГМЗ часть заказов, а грибановское предприятие «не угадало с рынком сбыта продукции и пыталось шантажировать власти перспективой сокращения сотрудников».

Высокопоставленный источник “Ъ-Черноземье” в воронежском облправительстве уточнил, что проект «Генборга» не входит в периметр сделки — он останется у «ЦНО-химмаша». По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, ее организатором выступает Сбербанк как основной кредитор ГМЗ. В данный момент выбранная им аудиторская компания по заказу «Борхиммаша» проводит due diligence предприятия, после чего будут определяться параметры сделки по его поглощению. Ее сумма может начинаться от 630 млн руб. — величины залога производственных активов ГМЗ в Сбербанке. Глава группы Limonte, председатель совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутас Поцюс, по данным “Ъ-Черноземье”, в конце минувшей недели уже анонсировал сделку губернатору Александру Гусеву, который поддержал этот проект.

В пресс-службе ГМЗ сказали, что компания «не получала официальных предложений о покупке». «Ведется работа по выводу предприятия из кризиса. Изыскиваются возможности реализации части имущества завода, не являющегося объектом банковского залога. Благодаря этим мерам задолженность по зарплате за последнее время сократилась на 10 млн руб. и составляет на данный момент порядка 20 млн руб.», — отметили там. Представитель «Борхиммаша» сказал, что «пока идут переговоры», поэтому перспективы сделки компания не комментирует. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. В пресс-службе Фонда развития промышленности отметили, что вместе с банком реструктуризировали задолженность предприятия и оно сейчас «соблюдает достигнутые договоренности».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Грибановский машиностроительный завод» зарегистрировано в 2003 году (предприятие основано в 1936-м). Предприятие занимает 12,7 га в поселке Грибановский Воронежской области. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования, морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов. Гендиректором выступает Сергей Кучинский, 90% ООО принадлежат главе ГК «ЦНО-химмаш» Юрию Кучинскому, остальные 10% — самому заводу. В 2018 году предприятие получило 379 тыс. руб. чистой прибыли (476 тыс. руб. в 2017-м) при выручке в 1,18 млрд руб. (914,46 млн руб. в 2017-м).

В воронежскую группу «ЦНО-химмаш» помимо ГМЗ входят еще шесть ООО. Это головная структура «Предприятие "ЦНО-химмаш"», завод электродвигателей «Генборг», производитель рабочих колес вентиляторов «Производственная компания "Энвет"», строительное «Монтажное предприятие "Спецконструкция"», «Инжиниринговая компания-теплогазстрой» и занимающаяся управлением недвижимостью «Вега».

Группа Limonte, по собственным данным, включает шесть юрлиц, основным производственным активом является АО «Борхиммаш» в Борисоглебске Воронежской области. Еще пять ООО зарегистрированы в Москве: «Лимонте ЛТ-холдинг», «Лимонте-менеджмент», «Лимонте-снабкомплект», «Лимонте-нефтегазхимсервис», «Лимонте-медиа».

Аналитик «Алора» Алексей Антонов оценил рыночную стоимость ГМЗ в пределах 1,2 млрд руб. исходя из объема двух годовых выручек за вычетом задолженности. «Потенциальный покупатель будет иметь возможность торговаться, апеллируя к сложной обстановке на заводе, задолженности по заработной плате, обременениям на активах. На мой взгляд, заводу нужно лишь дать порядка 300 млн руб. оборотного капитала, чтобы выйти из кризиса. Это позволит выполнить заказы и заработать, а затем расплатиться по кредитам», — отметил аналитик.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что в последней доступной отчетности активы предприятия оценивались в 991 млн руб. Но он считает, что за эту сумму продать предприятие не получится: «Потенциальный приобретатель обязательно будет учитывать как наличие долгов, так и вероятность обращения взыскания на залог со стороны кредиторов. К тому же пассивы предприятия не ограничиваются обязательствами лишь перед банком и фондом», — сказал он. Опрошенные “Ъ-Черноземье” воронежские промышленники затруднились оценить рыночную стоимость ГМЗ, отметив, что для этого нужен его масштабный аудит.

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Сергей Калашников