«Суверенный рунет» переходит в фазу тестирования

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета. По словам главы ведомства Александра Жарова, с конца сентября его будут тестировать, а завершатся работы к ноябрю. К проекту Роскомнадзора присоединились все крупные операторы связи. По словам Жарова, эксперимент идет в разных вариациях: от лабораторных до полевых тестов.

Специальная аппаратура устанавливается на случай неких угроз для работы рунета — она позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич не верит, что эту идею вообще можно реализовать: «До сих пор говорилось о защите от внешних угроз — не столько о создании внутреннего интернета, а именно о наборе действий, которые будут поддерживать работоспособность российского сегмента в условиях какой-то неведомой западной угрозы. Конечно, государство всячески развивает концепцию создания такого “кастрированного” закрытого сегмента информационных магистралей, который позволит контролировать настроения и заявления пользователей, общественный дискурс в социальных сетях, в последнее время ставший активным. Насколько это возможно технологически — вопрос остается открытым, и, на мой взгляд, те средства, которые на данный момент выделены, не способны решить эту задачу целиком. В принципе, можно просто разрушить интернет, то есть отрубить доступ к сети у основных провайдеров.

А вот качественно его контролировать на текущий момент в российском сегменте крайне сложно, потому что он был построен изначально как открытая часть открытой информационной магистрали, и требует фундаментальных инвестиций. То есть нелюбимое сравнение с китайским опытом в данном случае все-таки неприменимо. У нас архитектура интернета иная, и подобного рода заявления, а, возможно, и действия, разве что приведут к тому, что более оперативно будут реализовываться внесения тех или иных сайтов, страниц в черные списки и, соответственно, блокировки доступа к ним.

Давайте будем откровенны: и сегодня многие сайты заблокированы, а в повседневной жизни все-таки пока какая-то логика и какой-то гуманизм по отношению к пользователям сохраняется.





Все-таки Google доступен, социальные сети доступны, Instagram работает, Facebook работает. Глобально российские пользователи продолжают оставаться частью всемирной паутины».

Александр Жаров не сообщил, где именно будет тестироваться оборудование. Однако в мае об участии в проекте сообщил вице-президент МТС Андрей Ушацкий. По его словам, тестирование пройдет на Урале.

Консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий считает, что технически сделать рунет суверенным возможно: «У нас создана копия DNS-серверов, и все, что необходимо, это маршрутизировать трафик, чтобы он не выходил за пределы Российской Федерации. Для этого создавался центр управления, который будет рассылать таблицы маршрутизации в случае отключения нас от интернета. Да, технически можно создать изолированный от мира сегмент сети, но пользоваться таким рунетом будет совершенно никому не нужно. В отличие от Китая, у нас, к сожалению, пока нет достаточного количества ресурсов, которые были бы столь популярны у российских пользователей».

Закон об «устойчивости» рунета вступит в силу в ноябре. Документ позволяет Роскомнадзору контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

Светлана Белова, Александр Рассохин