Тюмень протестирует блокировку мессенджеров

Власти сделали еще один шаг в борьбе с запрещенными ресурсами. Как пишет Reuters, в конце сентября Роскомнадзор протестирует новое оборудование, созданное для блокировки нежелательных ресурсов. Полем для эксперимента выбрана Тюмень. Сейчас операторы связи якобы внедряют необходимые системы в свои сети. Может ли тест оказаться успешным? Об этом — Иван Якунин.

Технология DPI, которую хотят обкатать власти, описана в законе о суверенном интернете. Кратко ее суть можно описать так: если раньше Роскомнадзор блокировал источник трафика, то теперь система будет определять, какой трафик обычно передает этот ресурс, и блокировать его, откуда бы ни шел сигнал. Когда принимали закон, его авторы в беседе с “Ъ FM” признавались, что не знают, какие системы на такое способны. Но прошло несколько месяцев, нашелся поставщик, который, по сообщениям СМИ, успешно прошел все лабораторные испытания. Теперь якобы пришло время проверить его на реальных пользователях — в Тюмени. Коммерческий директор местной фирмы «Армада» Антон Медведев отнесся к идее с юмором: «Я не верю, что будут какие-то негативные последствия. В прошлом году в рамках контртеррористической операции два часа не работала связь, но от этого у нас никаких проблем не было.

Когда необходимо, в крайнем случае сотовую связь отключат. Я тут не вижу каких-либо поводов для беспокойства, потому что если отключат ее, работать не будет ничего, включая Telegram».

Когда именно начнется эксперимент и какого эффекта ожидают власти, непонятно. Сотовые операторы от комментариев отказались. Соавтор закона о «суверенном рунете», депутат Андрей Луговой сказал “Ъ FM”, что он ничего об этом не знает. Не дал ответов и пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский: «Я не комментирую эту историю, не могу подтвердить эту информацию».

Есть впечатление, что власти спешат с реализацией закона. Он должен вступить в силу уже через полтора месяца, но то самое оборудование, которое сейчас ставят операторы, еще не сертифицировано. Более того, еще только разрабатываются требования к сертификации, рассказала “Ъ FM” директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, которая участвовала в обсуждении закона в правительстве. По ее данным, первые тесты прошли не очень удачно. И если поспешить с внедрением систем, пользователи пострадают, поясняет Левова: «Последствия могут быть любые. Хорошо, что у нас сейчас все-таки прописано ограничение ответственности оператора связи. Но это в любом случае означает, что пользователи пострадают. Потому что если оборудование будет сбоить, то будут большие проблемы с доступом в интернет — это, безусловно, так. Либо это оборудование будет включаться в случае какого-то чрезвычайного положения в стране. Если оно будет работать постоянно в полномасштабном режиме, то вряд ли потянет те скорости и тот объем Сети, который сейчас существует».

На внедрение этой технологии блокировок, создание центра мониторинга и прочих необходимых для суверенного интернета систем планируют потратить 20 млрд руб. Это если расходы, как часто бывает, со временем не вырастут. Деньги внушительные, но их просто выбросят на ветер, заявил “Ъ FM” интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его мнению, заблокировать Telegram не получится: «Теоретически это возможно. На практике я очень глубоко сомневаюсь. И DPI-фильтрация трафика Telegram вряд ли поможет.

Это технологически достаточно утопическая идея, что можно будет заблокировать или выделить пакеты, мимикрирующие под другие сервисы в том числе. Такими методами результата добиться невозможно.

Вредителей можно тоже дустом травить, и потом у них возникает иммунитет — ровно то же самое и в технологической среде».

К слову, разработчики Telegram тоже не спят. Около месяца назад источники СМИ сообщали, что мессенджер тестирует новый способ обхода блокировок. Трафик якобы будут маскировать под популярные протоколы. Если идея сработает, возможны два исхода: либо все будет работать как всегда, либо под нож попадут и другие, никак не связанные с мессенджером ресурсы.

Представитель компании, чьи разработки якобы тестирует Роскомнадзор, также не смог подтвердить или опровергнуть факт эксперимента с блокировками в Тюмени.