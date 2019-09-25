«Профессор Пуф» раскрыл личность

Совладелец девелоперской группы «Самолет» Игорь Евтушевский стал собственником 49% долей в компаниях, связанных с сетью пекарен «Профессор Пуф», в том числе одноименного кейтеринга. Ранее в доставку еды инвестировала и группа ПИК Сергея Гордеева. Вложения в кейтеринг могут быть удачными: этот сегмент ежегодно растет на 30%, а его цифровизация приведет к росту доходов.

Игорь Евтушевский с начала сентября 2019 года владеет 49% в нескольких юрлицах, связанных с сетью пекарен «Профессор Пуф», следует из данных ЕГРЮЛ. Он приобрел долю в ООО «Продфабрик», на которое оформлен кейтеринг и доставка еды из пекарен, и ООО «Пароним», владеющее, по данным «СПАРК-Интерфакс», товарным знаком «Профессор Пуф».

Ранее эти компании принадлежали Марии и Евгению Ивановым. С сентября Евгений Иванов владеет в них 25,5% долей, а еще 25,5% принадлежат Ульяне Вороновой. Первое заведение сети открылось в 2016 году на Волхонке в центре Москвы. Сейчас под брендом «Профессор Пуф» работает десять пекарен и хлебных магазинов в Москве и Подмосковье.

Евгений Иванов хорошо знаком с Игорем Евтушевским по строительному бизнесу. Господин Иванов некоторое время назад был заместителем гендиректора генподрядной компании «Трансстрой» (входила в группу «Базэл» Олега Дерипаски). Эта компания, например, строила «Газпром-Арену» (первоначально «Зенит-Арена») в Петербурге, олимпийские объекты в Имеретинской низменности в Сочи. Он также курировал работу «Главстроя», который также входил в «Базэл». Игорь Евтушевский до прихода в «Самолет» являлся управляющим директором «Главстрой-СПб» и, по сути, был подчиненным Евгения Иванова.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что вхождение Игоря Евтушевского в капитал «Профессора Пуфа» больше похоже на привлечение стратегического финансового партнера, чем на продажу доли в стабильном действующем бизнесе. Он оценивает стоимость 49% долей в «Продфабрик» невысоко — не более чем в 30 млн руб.

В последнее время девелоперы заинтересовались рынком общепита. Так, в марте 2019 года структура группы ПИК Сергея Гордеева приобрела 24,2% в проекте «Кухня на районе». Михаил Бурмистров не считает сделку Игоря Евтушевского продолжением этого тренда, поскольку у ПИКа «более масштабная история». Девелопер намерен развивать инфраструктуру доставки еды в своих жилых комплексах. Операционный директор агрегатора ресторанов и услуг кейтеринга Catery Андрей Черепанов, наоборот, считает, что «Самолет» может включить кейтеринг «Профессор Пуф» в свою экосистему. В самом же «Самолете» настаивают, что сделка была частной инвестицией и не имеет отношения к работе девелоперской группы.

В Catery отмечают, что «Профессор Пуф» — давний партнер агрегатора. По данным компании, в России рынок кейтеринга вырос в 2018 году почти на 30%. Именно этот сегмент может стать драйвером роста для традиционных ресторанов, говорят в сервисе,— эта ниша, в отличие от обычных ресторанных услуг, начала цифровизацию совсем недавно и имеет большой потенциал роста.

Представитель кафе-пекарен «Хлеб насущный» подтверждает, что рынок кейтеринга активно растет, в том числе за счет появления агрегаторов, которые сокращают сроки от заказа до доставки кейтеринга. Если ранее можно было получить кейтеринг только через несколько дней, то теперь он приезжает уже через три часа после заказа, отмечают в «Хлебе насущном». В сети добавляют, что тренд на скорость доставки подогревается и агрегатором доставки: та же «Кухня на районе» готова доставлять за 15 минут.

«Самолет» — один из крупнейших девелоперов в России. Сейчас группа строит 1,36 млн кв. м и занимает шестую строчку в рейтинге застройщиков. Наибольшая часть проектов «Самолета» расположена в Подмосковье. Вчера «Самолет» сообщил, что из структуры совладельцев группы вышла Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова: им принадлежало 5% «Самолета».

Елизавета Макарова, Никита Щуренков, Халиль Аминов