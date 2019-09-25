«Никто не пойдет обнимать приборостроительный завод»

Дума Екатеринбурга назначила на 13 октября опрос о выборе площадки под строительство храма Святой Екатерины. В бюллетене будет два варианта — территория бывшего приборостроительного завода и площадка за Макаровским мостом. После заседания гордумы губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с участниками акций протеста против строительства храма в сквере и пообещал им прозрачность при проведении опроса.



Заседание, на котором дума Екатеринбурга обсудила дату опроса о строительстве храма, началось с того, что депутат Константин Киселев предложил исключить этот вопрос из повестки. По его словам, методика проведения опроса недоработана, в частности, не хватает варианта «против всех». Но коллеги к нему не прислушались.

Представил проект проведения опроса руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. Опрос о строительстве храма Святой Екатерины он предложил назначить на воскресенье, 13 октября. Жителям города предоставят возможность проголосовать за одну из площадок, где будет построен храм, — за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) и площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Ранее из списка был исключен пустырь на перекрестке улиц Фурманова—Белинского, так как его владелец — Росимущество указал, что он предусмотрен для государственных нужд.

Опрос будет проходить с 8:00 до 20:00. Для голосования будет оборудован 51 пункт во всех районах города. Подсчет голосов планируется с 00:00 часов следующего дня. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек). Финансирование мероприятия пойдет из местного бюджета — общая сумма не превысит 6 млн руб. По словам господина Захарова, в день голосования будет разрешено «информирование». «Дни тишины объявлять нет смысла. Здесь избирательное законодательство не действует. Пусть избиратель до последнего определяется»,— пояснил он.

В ходе обсуждения вопроса депутаты эмоционально делились мнениями. По словам Владимира Крицкого, дума назначает «процедуру абсурда». Роман Ступников заявил, что опрос не нужен, так как раньше проблема была только в сквере у театра драмы, а сейчас «нет социальной напряженности, никто не пойдет обнимать приборостроительный завод». Он напомнил, что собственник этой территории может строить, что захочет.

Депутат Александр Колесников указал на то, что юридически неверно исключать из опроса сквер у театра драмы. По его словам, «социальная напряженность по храму не снята, и раз уже ввязались в это дело, давайте проводить опрос». Депутат Дмитрий Сергин назвал ситуацию вокруг опроса «образцом, как поручение президента может на местном уровне превратиться в фарс». Он напомнил, что отсутствует документальное подтверждение позиции правообладателей земельных участков к строительству храма. Мэр Александр Высокинский отчитался, что по площадке около Макаровского моста нет градостроительной документации, и она может обсуждаться «в том числе сквозь призму строительства храма». По его словам, на месте приборостроительного завода у Фонда Святой Екатерины (учредители РМК и УГМК) была идея построить большой русский культурный центр, и его территория может включать храм.

В итоге большинством голосов проведение опроса было назначено на 13 октября. «Радуемся тому, что всенародно, открыто и честно будет выбрано место для главного храма. Возможно, так случится впервые в современной России, что именно храм Божий мы, как и принято, построим всем миром»,— передал позицию Екатеринбургской епархии руководитель информационного отдела протоиерей Максим Миняйло.

После заседания гордумы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с участниками протестов против строительства храма в сквере. Ранее они демонстративно вышли из рабочей группы по проведению опроса. По их мнению, остается непонятным, на каком основании в итоговый список для голосования добавляют и удаляют площадки.

Как рассказал “Ъ-Урал” присутствовавший на встрече Константин Киселев, на ней была достигнута договоренность о проведении максимально прозрачной процедуры опроса. «В этом направлении у общественности полный карт-бланш, контроль на любых этапах, стадиях»,— пояснил он. По его словам, участники встречи сошлись с губернатором во мнении, что в таких вещах, как опрос и строительство храма, должны быть предельная честность и откровенность. «Когда мы сталкиваемся с интригами, именно они являются тем фактором, который провоцирует конфликты. Понятно, что в этих интригах замешаны не мы, а те силы, которые связаны тем или иным образом с администрацией города»,— добавил господин Киселев.

Напомним, ранее храм Святой Екатерины планировали построить в сквере у театра драмы. Однако после установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки в сквере начались массовые протесты, продолжавшиеся с 13 по 16 мая. Были задержаны около 100 человек. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, предложивший провести опрос для выбора площадки под храм. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте.

Мария Арабей