Депутаты вышли из «тупика 2006 года»

Екатеринбургская дума приняла новое положение о порядке проведения городских опросов. Теперь регламент проведения голосования смогут устанавливать депутаты, а не мэрия. Первый опрос по новым правилам должен состояться в середине октября, он будет посвящен выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины. Эксперты полагают, что гордума может столкнуться с юридическими сложностями при формировании требований к опросу.



Поправки в действующий порядок проведения опроса граждан представил руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров. «В городе растет активность граждан. Жители все чаще выдвигают инициативы по проведению местных референдумов, а также публично обсуждают общественно значимые проблемы. Поэтому необходимо изменить действующее с 2006 года законодательство, по которому опросы проводились в агитационной форме в виде поквартирного обхода с указанием фамилии каждого гражданина»,— сообщил господин Захаров. Он добавил, что с 2006 года в Екатеринбурге проводились только опросы локального характера, которые касались, например, переименования улиц.

Новые изменения положения «О порядке проведения опроса граждан в Екатеринбурге» предполагают, что городская дума сможет определять порядок проведения любого опроса. До этого документ строго регламентировал технологию процедуры. «Среди достоинств проекта — возможность провести опрос анонимно, что исключает риски оборота персональных данных, вместо поквартирного обхода предполагается голосование на спецучастках. Также гордума сможет самостоятельно определять форму опросного листа»,— сообщил господин Захаров. Предполагается, что новый порядок будет регламентировать подготовку опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, из-за которого в Екатеринбурге в мае прошли стихийные протестные акции. Его планируется провести 12–13 октября.

Не все депутаты поддержали предложенные изменения положения. В частности, Владимир Крицкий, возглавляющий строительную компанию ЛСР на Урале, указал на то, что один из пунктов требует согласования с правительством Свердловской области. «По документу, с помощью опроса можно изменить целевое назначение земельного участка для строительства объектов регионального и межрегионального значения. Вы мнение правительства запросили, чтобы проводить по этому вопросу анонимный опрос?» — спросил он. Получив отрицательный ответ, он сообщил, что не согласен поддерживать этот документ, так как «есть формальные взаимоотношения между разными ветвями власти, которые нужно соблюдать». Депутаты Дмитрий Сергин и Роман Ступников возмутились, что положение не было согласовано с общественностью. «Если мы снова будем учитывать только мнение гордумы без учета активистов, то получим новый протест»,— предположил господин Сергин.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин поддержал изменения положения проведения опроса и оценил новое положение как «выход из тупика, который дума создала в 2006 году». В итоге за новый документ проголосовали 27 из 33 депутатов, остальные воздержались.

Эксперты полагают, что дума Екатеринбурга может столкнуться с юридическими сложностями при оформлении документов по опросу. «Положение об опросе, как и любой официальный документ, должно учитывать всевозможные сложные ситуации, то есть документ должен носить универсальный характер. Сегодня депутаты столкнулись с беспрецедентным случаем, когда необходимо провести опрос общегородского уровня, ранее опросы проводились на локальном уровне. Так что гордуме впервые придется продумать организацию голосования, подсчет голосов и другие важные детали и оформить их грамотно с юридической точки зрения, а также с учетом общественного мнения»,— полагает политолог Сергей Мошкин.

Дарья Соколова