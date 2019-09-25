У аудиторов свой интернационал

«Московская декларация» международной ассоциации аудиторских органов ИНТОСАИ в конце недели должна представить план относительно быстрого сближения стандартов аудита госпрограмм в мире. На конгрессе ИНТОСАИ в Москве обсуждаются две темы: цифровизация госуправления в аспекте контрольных возможностей и создание общих подходов к госаудиту достижения стратегических целей. Глобализация в этой области выглядит довольно быстрой, роль России в ней может быть сопоставима с итогами реализации стратегии, уже опробованной РФ в налоговой сфере.

Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на проходящем в Москве на этой неделе XXIII конгрессе ИНТОСАИ (организация объединяет «высшие органы аудита» — контрольно-счетные структуры, сходные по функциям с СП, в большинстве стран мира) заявил о высокой вероятности принятия так называемой «Московской декларации» ИНТОСАИ по завершению мероприятия. Текст документа пока согласовывается, впрочем, его содержание очевидно из двух дискуссионных докладов, представленных на мероприятие: это доклад «Роль высших органов аудита в достижении национальных целей развития» (тема готовилась РФ при участии Италии) и «Роль информационных технологий в госуправлении» (тема КНР при участии Канады).

Мероприятия ИНТОСАИ, в которой в ближайшие три года, с сентября 2019-го, будет председательствовать Россия (предыдущий период — ОАЭ, следующее председательство — Бразилия), достаточно неплохо демонстрируют международный контекст российских проектов развития стратегического аудита, реализуемых с момента прихода Алексея Кудрина в СП. Несмотря на то что рабочее сообщество аудиторов этой группы формируется довольно медленно (в разных политических системах роль и место высших органов аудита отличается), с 2016 года под председательством ОАЭ ИНТОСАИ довольно удачно увязала свои основные идеи последних лет (цифровизация учета и информтехнологии в контроле, работа с big data, развитие системы стандартов ISSAI, расширение антикоррупционного инструментария госаудита) с идеей «устойчивого развития» в широком смысле, пропагандируемой в том числе ООН.

«Устойчивое развитие» в этом аспекте предполагает, в том числе, распространение в мире мягкой системы планирования действий государств — «стратегического развития».

СП РФ, ставящая одновременно на «стратегический аудит» и на цифровые технологии, в условиях явного увлечения властью России новыми управленческими технологиями и «цифровым государством» в ИНТОСАИ находится в довольно выгодной позиции. Так, по словам господина Кудрина, коллеги в мире довольно высоко оценивают достижения РФ в сфере цифровизации госзакупок и в ряде других сфер. Напомним, программа СП в сфере «стратегического аудита» скорее недооценивается внутри РФ, она весьма амбициозна, а реализация идеи «глобализации» госаудита в рамках ИНТОСАИ в целом схожа с программой, успешно реализуемой руководством ФНС России уже несколько лет в рамках Форума по налоговому администрированию ОЭСР.

Планы СП в этом аспекте вряд ли имитационны. Так, вчера после возобновления соглашения о ее сотрудничестве с офисом Государственного контрольного управления США Счетная палата объявила, что в 2020–2021 годах возможна программа «параллельных» проверок двух структур с обменом практиками. Ранее такая работа велась СП с контрольными структурами Норвегии, Швеции и Финляндии в рамках программ Арктического совета. Отметим, существующие тренды для планов РФ в ИНТОСАИ выглядят очень благоприятно: общественное внимание и к «целям развития», и к публичному аудиту госрасходов и госпрограмм, и к антикоррупционной повестке в мире растет, а традиционные нацполитики принципиальной изоляции вопросов госконтроля в силу успешности международных программ обмена финансовыми данными, напротив, скорее теряют актуальность.

Дмитрий Бутрин