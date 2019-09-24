ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники

Сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области с утра проводят оперативно-разыскные мероприятия в здании АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система»), сообщили источники “Ъ” в правоохранительных органах и подтвердили в самом НИИЭТ.

«Идет обследование помещений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность, уголовного дела пока нет»,— сказал собеседник издания.

Первый заместитель гендиректора — главный конструктор Валерий Крюков подтвердил “Ъ”, что в здании института «работают силовики», однако говорить о подробностях их визита не захотел. Он уточнил, что ФСБ проверяет документацию, в том числе связанную с его деятельностью: «Пока только проверка».

В конце июля коллектив НИИЭТ обратился в Генпрокуратуру и головные структуры с жалобой на некомпетентность временного руководства. После этого проверкой института занялся его учредитель (ООО «Элемент») и прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ-Воронеж” «Ученые раскрыли напряжение».

Андрей Прах, Воронеж