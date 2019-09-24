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Гендиректор Qiwi не рассматривает продажу контрольного пакета акций

Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин заявил, что возможность продажи контрольного пакета акций компании не рассматривается, он останется CEO группы и продолжит развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет акций.

Ранее “Ъ” писал о том, что сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции. Как сообщил источник, в идеале они рассчитывают полностью выйти из бизнеса, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

«Уверен, что у нас большие перспективы, как в основном платежном бизнесе, который демонстрирует существенный рост и хорошие финансовые результаты и завоевывает новые ниши, так и в наших проектах, которые сфокусированы на финансовых сервисах»,— сказал ТАСС господин Солонин.

Он также сообщил, что инвестирование в проект «Совесть» продолжается, рассматриваются различные варианты его развития. «Если мы запланируем важные изменения, мы расскажем об этом сами»,— заявил глава Qiwi.

Информация о поиске инвесторов для Рокетбанка, по словам Сергея Солонина, не является секретной, поскольку об этом было объявлено в августе в рамках раскрытия информации.

Подробнее о возможной продаже акций — в материале “Ъ” «Qiwi продает "Совесть"».

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