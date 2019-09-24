«Королеве был дан незаконный совет»

Приостановка работы британского парламента незаконна — такое решение вынес Верховный суд страны. Ранее премьер-министр Борис Джонсон инициировал закрытие высшего законодательного органа государства с 10 сентября по 14 октября, заручившись согласием королевы. Парламент Соединенного Королевства намерен возобновить работу незамедлительно. Подробности Марату Кашину в прямом эфире рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Как же быть с тем, что королева разрешила Джонсону приостановить работу парламента? Может ли Верховный суд дезавуировать ее разрешение?

— Напрямую вроде бы нет, а косвенно, получается, что и может. Формулируется это так: незаконным был совет, данный премьер-министром королеве.

— То есть королеву ввели в заблуждение?

— Да, именно так.

Из контекста вытекает фактически такой вывод: незаконный и лживый совет был дан королеве, и она действовала на его основе.

А потому суд постановляет, что пророгации не было, ее не существует как юридического явления. Нет пророгации, парламент может заседать в любой момент, как только сочтет это нужным.

— В среду парламентарии могут вернуться к работе? Или когда по плану они должны были вернуться, но в связи с продолжающимся отпуском не вернутся?

— Теперь уже никто не знает, как быстро удастся собрать обе палаты, для начала Палату общин. Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что срочно будет совещаться с лидерами партий, когда физически можно созвать заседание. Лидер оппозиции Джон Корбин уже заявил, что немедленно пишет тому же Беркоу, чтобы добиться скорейшего созыва парламента. Кроме того, Корбин потребовал отставки премьер-министра Джонсона — раз действие является незаконным, значит, Борис Джонсон нарушил закон, и как преступник фактически, он должен покинуть пост премьер-министра.

— А реакция Бориса Джонсона уже есть на решение Верховного суда?

— Нет, реакции нет. Он в Нью-Йорке — там ночь глубокая еще. Но, наверное, его разбудят ради такого случая. Он говорил уже раньше, что он — законопослушный человек, и, если что-то суд решает, конечно, он это решение будет выполнять. Правда, некоторые его советники сказали, что не могут исключить того, что премьер-министр опять посоветует королеве пророгировать парламент, то есть опять временно распустить обе палаты, и теоретически королева может это опять одобрить. И это может снова случиться.

Но не думаю, честно говоря.

После такого шума и, подчеркну, единогласного решения всех 11 судей Верховного суда Великобритании, это, конечно, будет уже просто невероятным вызовом юридической системе и Конституции, и королева окажется в совершенно безвыходном положении, потому что уже будет вынуждена вмешаться в политику впервые в своей жизни.

Как бы она ни постановила. «Я за новую пророгацию» — значит, она открыто выступает против парламента и Верховного суда. Или «нет, я против пророгации» — тогда она открыто выступает против премьер-министра. Это уже совершенно адская ситуация, в которой монархия не захочет оказаться ни в коем случае, и тоже сделает все от нее зависящее, я думаю, чтобы Джонсон так вопрос не ставил.

— А что будет с ее тронной речью, которая была запланирована на 14 октября, когда парламент вернется? Она состоится теперь или вообще ее отменят?

— Все может быть, это беспрецедентная ситуация. Мы в таких водах, в которых никогда не плавали, поэтому может быть и так, и эдак. Теоретически, конечно, все равно речь королевы не должна отменяться. Перед этим обычно следует временная такая пророгация.

Верховный суд, кстати, вспоминал, что в норме распускают парламент от четырех до шести дней в среднем. И это нормально — подготовиться к речи королевы, законопроекты подготовить окончательно, которые в каком-то приближении — кстати, не в полном еще виде — королева может огласить в этой речи. А пять недель — это, в общем-то, возмутительно, как постановил сегодня Верховный суд, это противоречит и здравому смыслу, и закону, и духу Конституции, и чему угодно. Так что перед речью королевы может такой кратковременный роспуск парламента произойти, это уже ничего решать не будет.

Меня интригует, и всех, разумеется, гораздо больше вот что: что теперь парламент будет делать? Вот он соберется, добьется своего… Формально, кстати говоря, знаете, кто добился своего? Удивительная женщина есть такая — Джина Миллер, которая второй раз выигрывает в Верховном суде иски, ею лично поданные, против правительства Великобритании.

— Борис Джонсон, как законопослушный человек, конечно, признает решение Верховного суда, но он же не будет сознательно называть себя лжецом и преступником? Сначала Верховный суд должен принять еще одно некое решение, что его мотивация была лживой и преступной?

— Слова «лживый» нет в вердикте суда, его можно вывести просто косвенным образом, но там есть слово unlawful — то есть «незаконный», «нелегальный»: совет Джонсона был незаконным. Он может на это сказать: искренне ошибся, я-то считал и считаю, что законный, но суду виднее, я выполняю. Так что, в общем-то, у него есть зона, в которой он может маневрировать, не очень большая.

Но сейчас, конечно, будет целая волна требований его отставки. Уже присоединилась Шотландская национальная партия в весьма категоричных выражениях, Валлийская националистическая партия Plaid Cymru тоже говорит в очень жестких выражениях — есть заявления лидера, требующего немедленной отставки премьер-министра.

Борис Джонсон не уйдет, я думаю.

Я по-прежнему уверен, что и такое развитие, как один из вариантов, как один из сценариев Джонсоном и его главным стратегом Домиником Каммингсом предусматривался. Они играют в долгую, им надо, главное, подойти к досрочным выборам, добиться их и показать на этих выборах, что парламент и, может быть, суд — они все против воли народа выступают, их всех надо смести вообще и отдать, наконец, власть новой, обновленной крайне правой радикальной консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном. Это может произойти, он может даже такие выборы выиграть. Хотя стопроцентной гарантии, конечно, нет.

— Что еще может сделать парламент, который теперь вернется? Какие еще палки в колеса Джонсону он может вставить? Ведь у Джонсона и сейчас уже есть запрет на выход из ЕС без договоренности с Брюсселем, этот выход перенесли бы все равно на конец января, правильно?

— Да, но для этого, во-первых, Европейский союз должен согласиться, а там, говорят, разные есть настроения. Некоторым вся эта катавасия просто надоела уже. Говорят, хоть какая-то ясность — ну этих британцев вообще к черту. Уже вот такие голоса раздаются.

Кроме того, есть союзники у Бориса Джонсона. Почему-то в британской прессе все думают, что в этом смысле его главный единомышленник — Виктор Орбан в Венгрии, что он ему может подмигнуть, и тот наложит вето. Ведь любому одному члену Евросоюза достаточно сказать «нет», и все, 31 октября Великобритания выходит из Европейского союза, что бы там ни постановил парламент, Верховный суд, королева — кто угодно. Так что сохраняется этот шанс.

И второе, что я хочу сказать, для Джонсона, я еще раз это подчеркиваю, важен даже не сам «Брексит», состоится он или нет, ему важно показать парламент в негативном свете, чтобы под лозунгом «народ против парламента» выиграть следующие выборы. У него нет никакого большинства в парламенте, он не может править. Ему нужны выборы.