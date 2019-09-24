Осенний турнир «Бизнес Петанк 2019»: Business people club снова в игре

14 сентября – день празднования 270-летней годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону резиденты Business people club провели максимально активно, спортивно, весело и с настоящим донским колоритом.

Рекордное количество – 32 команды - приняли участие в Осеннем турнире «Бизнес Петанк 2019», который состоялся в этнокомплексе «Кумжа». Солнечный день, праздничное настроение и невероятный спортивный азарт царили на площадке весь день. Но, как настоящие предприниматели, резиденты Business people club нашли время и для серьезных разговоров. Почётные гости Осеннего Турнира - депутат Государственной Думы РФ Максим Иванович Щаблыкин и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Владимирович Дереза – с удовольствием приняли участие в интереснейшей и полезной для бизнеса беседе, в ходе которой резиденты смогли задать свои вопросы и обсудить волнующие проблемы.

Организатор турнира Business people club внес небольшое нововведение и впервые в турнире сражались дублеты – команды по 2 игрока. В игре приняли участие и уже опытные, сыгранные команды резидентов и новички, которые не уступали в меткости, ловкости и в количестве стратегических бросков, что подтвердили результаты соревнования. По итогам жаркого спортивного сражения победителями Турнира стала команда новичков – «Жульен и Ромарио», второе место заняла опытная «команда Друзей», а на почетном третьем месте снова новички турнира – команда «Мстители». Лучшими игроками Турнира рефери единогласно выбрали меткого и ловкого Максима Головина и очаровательную Викторию Погорелову. Все победители получили подарки от Партнеров Турнира.

Генеральный партнер: компания «Консалтинг ЮК»

Официальный партнер: санаторий «Шато Spa&Resort»

Партнеры: компания E.Mi, Бьюти Комплекс FNC, компания «Флориссима», Школа умного бизнеса «Smart business school», ювелирный дом «Даная», «Кантата», официальный бутик «Majorica» в Ростове - на - Дону, официальный бутик «Roberto Bravo», компания «Selfie360-rostov», «Mytimerus»