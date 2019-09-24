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25 сентября, среда
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Ростов-на-Дону. Юг России
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Главные анонсы 25 сентября
24/09
В Мясниковском районе у подозреваемого в наркоторговле изъяли 4,5 кг мефедрона
24/09
Матвеево-Курганский район получит 6,1 млн рублей на квартиры для врачей
24/09
Производство мяса в Ростовской области сократилось на 39,4%
24/09
На Ставрополье экс-сотрудника сотовой компании осудили за торговлю данными клиентов
24/09
На Ставрополье ввод жилья вырос на 10%
24/09
Руководитель управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее попал под следствие
24/09
Предприниматель продавал контрафактную одежду в торговом центре Ростова
24/09
В Ростовской области на этой неделе ожидаются заморозки до -3°C
24/09
В Ипатово директора частной клиники обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей
24/09
Из Ростовской области на Украину не выпустили 21 тонну сыра
24/09
Ростовская область заняла шестое место в России по вводу жилья
24/09
На Дону средний размер потребительского кредита вырос на 12%
24/09
В Ростове экс-полицейского приговорили к условному сроку и штрафу за мошенничество
24/09
На строительство Северного подъезда к Аксаю выделят 156,6 млн рублей
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«Ростелеком»
Представил в правительстве Ростовской области проект цифровой трансформации региона
Адыгея
В Республике установлен рекорд России по изготовлению самого большого круга адыгейского сыра
Подробно
4
«Бизнес Петанк 2019»
Ъ-Юг России-Online
от
24.09.2019, 14:48
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«Заходим в невыгодные обычному бизнесу сферы»
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Осенний турнир «Бизнес Петанк 2019»
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Италия и Адыгея продолжат развитие совместных проектов
Адыгея
В Республике масштабно провели юбилейный фестиваль адыгейского сыра.
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия