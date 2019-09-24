Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 11%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в 2019 году сократились на 10,7%, сообщает агентство «Автостат».

Всего было продано 867 автомобилей класса Luxury. Лидером является Mercedes-Maybach (310 шт.; -36,9%), на который приходится 36% от всего рынка люксовых машин. При этом Mercedes-Maybach, Aston Martin и Maserati показали снижение продаж, а рост продаж зафиксирован у брендов Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.