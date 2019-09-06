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Продажи автомобилей в России в августе сократились на 1,3%

В августе 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 1,3%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 145,5 тыс. автомобилей, что на 1,8 тыс. меньше, чем в августе 2018 года.

«В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее», — подчеркнул председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

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