ВТБ профинансирует строящиеся объекты группы RBI на 5,4 млрд рублей

Банк ВТБ профинансирует строительство двух объектов группы RBI в Петербурге с использованием эскроу-счетов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Девелоперу открыты две возобновляемые кредитные линии на 4,2 млрд и 1,2 млрд руб. сроком до 2023 года. Данные средства будут направлены на строительство ЖК Futurist и апарт-отеля Studio Moskovsky, сдача которых запланирована на IV квартал 2021 года.

Отметим, что ВТБ и группа RBI сотрудничают с 2015 года. Банк, в том числе, участвовал в финансировании проектов застройщика «Дом у Елагина острова», «Дом на набережной» и «Биография».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ВТБ кредитовал холдинг РСТИ («Росстройинвест») на 5,6 млрд руб. для строительства жилого комплекса Terra и детского сада на 220 мест в Приморском районе Петербурга.