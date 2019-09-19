РСТИ привлек 5,6 млрд рублей кредитных средств ВТБ для строительства ЖК в Петербурге

Холдинг РСТИ («Росстройинвест») привлек проектное финансирование банка ВТБ в размере 5,6 млрд рублей для строительства жилого комплекса Terra и детского сада на 220 мест в Приморском районе Петербурга. При этом 3,6 млрд руб. в рамках данной кредитной линии предполагают использование расчетов по ДДУ через счета эскроу.

Как сообщили в РСТИ, новый ЖК планируется возвести на территории между станциями метро «Черная речка» и «Лесная» напротив Пионерского сада. Он будет включать в себя три жилых дома переменной этажности от 7 до 13 этажей на 1,4 тыс. квартир общей площадью 68 тыс. кв. м.

Средства предоставлены на срок до конца 2023 года. Завершение строительства жилой части проекта запланировано на третий квартал 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ВТБ предоставит кредит в 650 млн руб. на строительство жилья в Ленобласти группе компаний «Ленстройтрест».