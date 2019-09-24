Россия научилась выращивать мясо в пробирке

В России вслед за европейскими учеными вырастили искусственное мясо. 40 граммов говядины из чашки Петри экспериментаторы оценили в 900 тыс. руб. Но они обещают резко удешевить производство, чтобы к 2023 году лабораторная говядина появилась в магазинах. Как удалось вырастить искусственное мясо? И есть ли у него перспективы? Об этом – Иван Корякин.

Чтобы вырастить лабораторное мясо, нужна хотя бы лаборатория. Но в «Очаковском комбинате пищевых ингредиентов» Александра Савкова не было и ее: пришлось расчищать переговорную, закупать оборудование, стерилизовать воздух, проводить воду. Мясо, хоть и лабораторное, культивируемое, из воздуха не появится.

Образец — фрагмент мышечной ткани теленка элитной породы Абердин-Ангус — нашел в Пензе гендиректор «Очаковского комбината». Пришлось уговаривать местных генетиков, чтобы те разрешили прооперировать бычка, говорит Савков: «Из тазобедренной части мы взяли 10 граммов биоматериала, поместили в культуральную среду, разделили его на фибробласты и миобласты. Затем начали выделять клетки, которые способны продуцировать сами себя. Две серии экспериментов закончились у нас неудачей».

Клетки не хотели делиться и умирали в течение 15 дней. Тогда ученым, а Савкова курирует профессор Николай Шимановский из университета имени Н. И. Пирогова, пришлось пробовать другие составы питательной среды. Заказывали из Швейцарии: литр обошелся в 3 млн руб. В итоге, все получилось. Экспериментаторам даже удалось повторить успех. Это может стать большой победой, говорит профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии университета ИТМО Александр Ишевский — он тоже выращивает лабораторное мясо: «Как-то очень быстро у них получилось. Ну, дай Бог, потому что это Нобелевская премия. Если они смогли из аминокислот в пробирке в питательной среде получить миозин или простейший белок, или коллаген, то это очень большой прорыв».

Первую 40-граммовую котлету Александр Савков оценивает в 900 тыс. руб., но он обещает резко удешевить производство. Сначала мясо попытаются приготовить, продолжает Савков: «Часто нам задают вопрос, когда будет пожарена первая котлета. Я думаю, что в конце этого года или в начале следующего будет представлена полноценная котлета».

Лабораторное мясо не стоит путать с растительным, в основе которого содержится гороховых белок. Такие котлеты уже захватили американский рынок и вышли на российский: с недавних пор с компанией Beyond Meat работают «Теремок», TGI Friday`s и Pizza Hut. Они подключились вслед за более дорогими ресторанами. Дистрибутор растительного мяса к 2020 году планирует нарастить импорт в 10 раз — до 27 тонн в месяц. В следующем году в продажу поступят и лабораторные котлеты, выращенные в Нидерландах. Но прогнозировать успех альтернативного мяса рано, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: «Растет новое поколение, которое ориентировано на другие ценности, чем классический российский гражданин: забота о природе, забота о своем будущем, о своем здоровье. На самом деле, прослойка эта сконцентрирована в крупных городах, и она очень маленькая. Безусловно, для большинства этих людей фактор цены не главный.

Прогнозы в этой сфере очень трудно поддаются какой-либо оценке или даже проекции соответствующих рынков».

Первые выводы о продажах растительного мяса можно будет делать по итогам года. А что до лабораторного от «Очаковского комбината», то оно должно появиться в российских магазинах к 2023 году. Говорят, мясо будет стоить 800 руб. за килограмм. И, возможно, это будет отличным предложением, если к тому времени натуральное мясо станет роскошью. Первый в мире бургер с лабораторной котлетой приготовили в 2013 году в Нидерландах. Тогда его оценили в $325 тыс. За следующие четыре года он подешевел в 30 тыс. раз — до $11.