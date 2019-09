Мясозамещение

Растительное мясо, созданное на основе горохового белка американской Beyond Meat, где инвесторами, в частности, выступают Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо, заинтересовало ресторанные и розничные сети в России. Этот продукт начали использовать в TGI Friday`s, Pizza Hut, «Теремке», а также намерены продавать в «Перекрестке», «Азбуке вкуса». Рестораторы утверждают, что это пока единственный продукт, имитирующий вкус мяса, в отличие от распространенных растительных аналогов. Но главная его проблема — высокая цена.

Эксклюзивный дистрибутор растительного мяса Beyond Meat в России Alianta Group планирует к 2020 году нарастить количество ввозимого в страну продукта примерно в десять раз, с нынешних 2,7 тонн до 27 тонн в месяц, рассказал “Ъ” представитель группы Дмитрий Денисенко. Для этого компания налаживает каналы продаж через заведения общепита. Так, бургеры с растительной котлетой уже появились в меню TGI Friday`s, сообщили “Ъ” в «Росинтер Ресторантс» (владеет мастер-франшизой TGI в России). Пока это блюдо доступно только в московских ресторанах сети и в службах доставки. Продукция Beyond Meat появится и в десяти заведениях сети «Теремок», сообщил основатель компании Михаил Гончаров. Гендиректор Amrest (владелец мастер-франшизы Pizza Hut) Александр Нигматуллин рассчитывает, что в его пиццериях продукт с растительным мясом от Beyond Meat также появится в ближайшее время.

Beyond Meat существует с 2009 года в США, среди основных ее инвесторов — основатель Microsoft Билл Гейтс, сооснователь Twitter Биз Стоун, актер Леонардо Ди Каприо, бывший CEO McDonald`s Дон Томпсон, говорится на сайте компании. Beyond Meat провела в 2019 году IPO и привлекла $240 млн.

На рынке давно существуют заменители мяса из растительных ингредиентов: так, российским потребителям больше известны продукты из сои. Ресторатор Игорь Подстрешный, развивающий сети Burger Heroes, Gyros for Heroes и Pho Fighters, говорит, что в его сети и сейчас овощные бургеры занимают около 5% от всех заказов. «Но если будет предложена хорошая альтернатива с имитацией вкуса мяса, то количество заказов может вырасти в несколько раз»,— полагает он. В отличие от существующих заменителей мяса, продукция Beyond Meat полностью имитирует вкус, хотя в ее основе гороховый белок, который смешивается с рапсовым маслом прямого отжима. «Наши технологи не смогли отличить по вкусовым качествам этот продукт от мяса»,— говорит Михаил Гончаров.

Леонардо Ди Каприо, киноактер Животноводство является основным источником выбросов углекислого газа

Интерес покупателей к растительному мясу с имитацией вкуса вынуждает и ритейлеров вводить такую продукцию в ассортимент. В пресс-службе сети «Лента» рассказали “Ъ”, что продукт Beyond Meat в рамках эксперимента уже продается на полках некоторых супермаркетов. В X5 Retail Group сообщили, что в скором времени растительное мясо появится в сети «Перекресток», не называя поставщика. Дмитрий Денисенко добавляет, что новым продуктом интересуются и такие ритейлеры, как «Азбука вкуса» и «Город-сад». В «Азбуке вкуса» отказались от комментариев, ссылаясь на коммерческую тайну. Основательница «Города-сада» Дарья Лисиченко заявила “Ъ”, что компания не сошлась в цене с дистрибутором Beyond Meat.

Высокая цена — один из минусов новой продукции. В «Ленте» говорят, что в их супермаркетах упаковка из двух котлет из растительного мяса стоит 200 руб. и пока не вызывает серьезного интереса у потребителей.

Михаил Гончаров соглашается, что себестоимость производства блюда из такой продукции высока. «Растительная котлета с гарниром в заведениях "Теремка" будет достигать 449 руб.»,— говорит он. В TGI Friday`s такая же котлета обойдется как минимум в 499 руб.— для сравнения: классический бургер в ресторанах сети стоит 349 руб., уточнили в «Росинтер Ресторантс». Дмитрий Денисенко рассчитывает, что стоимость продукта в будущем будет ниже за счет роста поставок, что также приведет к увеличению спроса.

В США сети общепита также в этом году стали тестировать блюда из имитационного мяса на основе горохового белка: так поступили в KFC и Burger King. Аналитики Allied Market Research пришли к выводу, что по всему миру рынок альтернативного мяса будет расти каждый год на 8,5%, к 2020 году его объем может превысить $5 млрд.

Никита Щуренков