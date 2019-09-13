«Немясо» заходит на русскую кухню

Искусственное мясо захватывает российские рестораны: cразу несколько заведений решили добавить в свое меню продукты от американского стартапа Beyond Meat. С октября попробовать растительную котлету можно будет в сети «Теремок», а в ресторанах TGI Fridays уже ввели в меню два новых бургера с альтернативным мясом. По данным “Ъ”, основной дистрибьютор мяса Beyond Meat в России — Alianta Group — планирует к следующему году нарастить поставки продукта в страну в 10 раз, до 27 тонн в месяц. Сможет ли растительное мясо отвоевать позиции у настоящего? И понравится ли оно россиянам? Разбирался Владислав Викторов.

Сложно себе это представить, но котлеты из искусственного мяса от Beyond Meat не только внешне, но и на вкус невероятно похожи на обычные. В их составе — гороховый белок, рапсовое и кокосовое масло. В США за упаковку с двумя 100-граммовыми котлетами придется отдать $8. Почти столько же будет стоить одна котлета с гарниром в сети «Теремок» – порядка 500 руб. Это больше средней стоимости блюд в ресторане, но гендиректор сети Михаил Гончаров обещает снизить цены, если клиентам продукт понравится. А это, по мнению бизнесмена, весьма вероятно: «Когда я его съел, то понял, что если я его буду есть второй раз, — интерес уже пройдет, а останется именно вкус. Вот у меня первое впечатление близко к восторгу. Это вкусный, интересный, уникальный продукт. Я бы даже сказал, что это как новый сорт мяса».

«Теремок» не первый ресторан в России, где можно попробовать мясо от Beyond Meat. С апреля его предлагают в ресторанах холдинга White Rabbit Family. И, как ранее там рассказывали “Ъ FM”, спрос на него огромный, так же, как и в ресторанах TGI Fridays — всего за неделю новые бургеры стали самой популярной позицией в меню. Причем не только у вегетарианцев, рассказывает бренд-директор сети Станислава Коллавини: «Это не замена мясным котлетам ни в коем случае.

Продукт полностью растительного происхождения, состоящий из овощей, бобовых, масел, специй, которые дают полное ощущение текстуры сочности и вкуса мясной котлеты.

Мы не таргетируем этот продукт только для веганов. Даже постоянные гости Fridays — мясоеды — с удовольствием пробуют котлеты из растительного мяса».

На фоне такой популярности искусственного мяса рестораны обещают придумать новые рецепты на основе этого продукта. Но специалисты советуют не торопиться. Такой интерес может быть недолговечен — для многих это экзотика. А в России так вообще к мясу особое отношение, убежден руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Восприятие человеком информации зачастую происходит совсем не так, как того бы нам хотелось.

И введение подобного искусственного продукта может привести к тому, что часть потребителей будет ассоциировать сеть с искусственными продуктами. Какой-то обрывок информации может потом выйти боком»

Но чтобы избежать негативных ассоциаций рестораны придумывают свои названия. Например, TGI Fridays позиционирует это мясо как растительное, а «Теремок» называет его просто «немясо». Сами производители Beyond Meat делают ставку именно на то, что это своего рода символ осознанного потребления. Для производства используют натуральные продукты, и ни одно животное от этого не страдает. К тому же с его помощью можно дешево накормить всех нуждающихся. Возможно поэтому в проект вложилось и такие филантропы как Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо.

В России тоже все чаще задумываются об осознанном потреблении, заметил гендиректор пиар агентства ProAct Media Анатолий Саутин. Он считает, что именно от молодежи зависит успех продукта на рынке: «Возрастная публика ресторанов привыкла к мясу, — этот консерватизм сломать невозможно. Но если молодежи это “мясо” зайдет, тогда оно может стать модным.

Все, что молодежь воспринимает на ура, становится хорошим трендом».

Но рассчитывать на то, что такое мясо станет массовым, точно не приходится. Пусть компания и планирует увеличить поставки на российский рынок к следующему году, главный барьер — это цена в рознице, отмечает “Ъ”. Пачка с двумя скромными котлетами — 200 руб. Впрочем, торговые сети с интересом поглядывают на «немясо». Видимо, ждут, пока россияне его распробуют.

По прогнозам аналитиков компании Allied Market Research, мировой рынок альтернативного мяса будет расти каждый год на 8,5%. К следующему году его объем превысит $5 млрд.