Средний размер выданных потребкредитов на Кубани вырос на 10,9%

Средний размер кредита, выданных банками Краснодарского края населению на покупку потребительских товаров, составил в январе-августе текущего года 161,9 тыс. руб. Это на 10,9% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю величины выданных потребкредитов, Краснодарский край находится на 16-м месте среди регионов России. В среднем по стране потребкредит составил 180,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,7%.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов отмечен в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.) и Московской области (295,1 тыс. руб.). Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%) и Тюменская область (+16,8%).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам января-августа текущего года Краснодарский край занял третью строчку рейтинга среди российских регионов по объему выдачи банками новых кредитных карт. Так, за восемь месяцев в регионе было выдано 317,3 тыс. новых кредиток. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (256,4 тыс.) составил 23,8%.

Дмитрий Михеенко