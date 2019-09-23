Рост выдачи кредитных карт на Кубани составил 23,8%

Краснодарский край занимает третью строчку рейтинга среди российских регионов по объему выдачи банками новых кредитных карт. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе текущего года в регионе было выдано 317,3 тыс. новых кредиток. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (256,4 тыс.) составил 23,8%.

Традиционно, на первом месте по данному показателю находится Москва (521,6 тыс., рост – 22,8%), на втором – Московская область (411,9 тыс., рост – 24,3%). Замыкают ТОП-5 – Санкт-Петербург (295 тыс., рост – 23,2%) и Свердловская область (244,2 тыс., рост – 13,9%).

Всего за восемь месяцев текущего года в России было выдано 8,05 млн новых кредитных карт. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11 млн) составил 13,4%.

Дмитрий Михеенко