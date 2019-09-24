Реконструкцию трассы Новороссийск - Керчь начнут в 2021 году

В 2021 году начнутся работу на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае близ порта Новороссийск. Информация об этом была озвучена на заседании в правительстве РФ, посвященном плану-графику федерального проекта «Морские порты», прошедшем под руководством вице-премьера России Максима Акимова.

Сообщается, что итогом дорожных работ на трассе Новороссийск – Керчь станет увеличение пропускной способности трех участков автодороги, соединяющей два морских порта юга России. Там будут выполнены работы по строительству и реконструкции трассы, а также строительстве на 16-м км автодороги разноуровневой транспортной развязки.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Минтранс РФ и госкорпорация Росавтодор обсуждают возможность строительства новой прямой трассы от Дальнего Западного обхода Краснодара до Крымского моста. Бесплатная скоростная трасса должна пройти южнее существующей автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и севернее трассы А-146 Краснодар — Новороссийск, переходящей в трассу А-290 Новороссийск — Керчь.

Василий Хитрых